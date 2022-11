Závislosť na ruskom plyne sa premieta do horších prognóz, Slovensko to pravdepodobne bude stáť až 3,5 percenta HDP

Európska komisia revidovala prognózu ekonomického rastu na roky 2022 a 2023 výraznejšie v štátoch EÚ, ktoré dovážali viac ruského plynu.

Na základe vzťahu medzi výškou revízií prognóz a podielom ruského plynu na celkovom dovoze plynu v jednotlivých členských štátoch EÚ Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií odhadol, koľko nás závislosť stála.

Ak by boli dodávky plynu na Slovensko diverzifikované mimo Ruska, úroveň HDP by mohla byť do roku 2023 podľa nich vyššia približne o 3,5 %.

Ako ďalej inštitút informuje vo svojom monitore, nízka spotreba plynu v októbri nebola na Slovensku hnaná len teplým počasím, ale aj úspornými opatreniami.

Skutočné čerpanie plynu zo zásobníkov bolo v posledných mesiacoch nižšie zhruba o 50 % oproti čerpaniu, ktoré by zodpovedalo pozorovaným vonkajším teplotám.

„Výraznú úsporu sme zaznamenali už v letných mesiacoch, čo môžeme do veľkej miery pripísať odstaveniu výroby náročnej na plyn,“ uviedol IFP.