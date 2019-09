Zisk bánk na Slovensku ku koncu augusta medziročne klesol

Zisk bankového sektora ku koncu augusta klesol. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska (NBS), osemmesačný zisk predstavoval 447,07 mil. eur pri medziročnom poklese o 5,3 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré tvoria najväčšiu časť výnosov bankového sektora, poklesli o 1,9 % na 1,160 mld. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií naopak stúpli o 2,2 % na 401,4 mil. eur.

Banky sa od júla podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika pustili do plošného zníženia úrokových sadzieb pod jedno percento. Vzhľadom na nízke sadzby dúfajú vo vykrytie výpadku príjmov cez vyšší objem úverov. „Pri klesajúcom tempe rastu úverovania je však zrejmé, že to celému trhu nebude stačiť na udržanie ziskovosti. To môže v konečnom dôsledku ohroziť aj bankových klientov,“ povedal pre agentúru SITA Búlik.

Nízke úroky tlačia na zisky

Nízke úrokové sadzby čoraz viac tlačia na ziskovosť bánk na Slovensku, ale aj na zmenu ich obchodného modelu zameraného na tradičné sprostredkovanie úverov a vkladov. Banky podľa analytikov VÚB banky zarábajú na úrokoch menej a hoci menej aj na úrokoch platia, v čistom s úrokovými príjmami prešľapujú na mieste. Hľadajú preto iné zdroje príjmov a šetria na nákladoch.

Banky sa snažia nájsť iné zdroje výnosov, hlavne z poplatkov a provízií. Tie sú naviazané najmä na objemy a aktivity na bežných účtoch, ale aj na objemy finančného poradenstva, napríklad v oblasti kolektívneho investovania či poistenia. Príjmy z poplatkov a provízií tak bankám podľa analytikov VÚB prinášajú zhruba o štvrtinu viac zdrojov ako pred piatimi rokmi. Banky sa tiež snažia zarobiť aj obchodovaním na finančných trhoch.

Banky hľadajú úspory predovšetkým vo veľkosti a efektivite distribučnej siete. Počet pobočiek v sektore za ostatných päť rokov klesol. Na personálnych nákladoch bankový sektor platí približne o pätinu viac ako pred piatimi rokmi. Aj preto sa banky snažia podľa analytikov VÚB čoraz viac svoje procesy automatizovať.