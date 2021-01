Zisky 10 najbohatších ľudí sveta počas pandémie by zaplatili za vakcíny pre všetkých

Zlúčené bohatstvo desiatich najbohatších ľudí sveta sa počas pandémie koronavírusu zvýšilo o 540 miliárd dolárov. To je dosť na zabránenie všetkým ľuďom na svete upadnúť do chudoby v dôsledku vírusu aj na zaplatenie vakcíny pre všetkých. Vo svojej správe o majetkovej nerovnosti, o ktorej informuje spravodajský portál BBC, to uvádza nezisková organizácia Oxfam.

Oxfam zverejnil svoju správu pri príležitosti virtuálneho stretnutia Davos Dialogue Svetového ekonomického fóra, na ktorom sa stretnú svetoví lídri. Uvádza v nej, že celkové bohatstvo miliardárov sa rovná celkovým výdavkom všetkých vlád skupiny G20 na zotavenie sa z koronavírusu. Celosvetovo sa bohatstvo miliardárov od 18. marca do 31. decembra 2020 zvýšilo o 3,9 bilióna dolárov, pričom v súčasnosti ráta 11,95 triliónov dolárov.

Medzi desiatimi najbohatšími ľuďmi sveta sú zakladateľ Amazonu Jeff Bezos, zakladateľ Tesly Elon Musk či šéf Facebooku Mark Zuckerberg. Podľa Oxfamu Bezos do septembra 2020 mal také zisky, že by mohol dať všetkým 876-tisíc zamestnancom Amazonu bonus v hodnote 105-tisíc dolárov a stále by bol bohatý tak, ako pred pandémiou.

Milióny ľudí žijú v chudobe

Naopak najchudobnejší ľudia na svete sa z pandémie môžu podľa neziskovky zotavovať viac ako desaťročie. Oxfam odhaduje, že v dôsledku pandémie žije v chudobe až 500 miliónov ľudí, čo zvrátilo pokles chudoby vo svete zaznamenaný počas ostatných dvoch desaťročí.

Neziskovka vyzýva vlády, aby zvážili dane pre superbohatých. Bezprecedentná podpora vlád ich ekonomík viedla k rozmachu na trhoch s akciami, ktorý zvýšil miliardárske bohatstvo, zatiaľ čo reálna ekonomika čelí najhlbšej recesii za posledné storočie, upozorňuje.