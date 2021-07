Živnostníkom a SZČO sa menia sociálne odvody, prvýkrát sa nová výška poistného uhradí do augusta

Od 1. júla sa živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) menia odvodové povinnosti. Na základe daňového priznania za minulý rok im môže vzniknúť, zaniknúť alebo ďalej pokračovať povinnosť platiť sociálne poistenie, a to v novej výške poistného.

SZČO, ktorých sa zmena týka, bude Sociálna poisťovňa o novej sume odvodov informovať do 21. júla tohto roka. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.

Informácie prídu písomne

Sociálna poisťovňa bude SZČO o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného poistenia informovať písomne. Z tohto oznámenia sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o platení poistného. Prvýkrát potom zaplatia poistné v novej sume za júl do 9. augusta tohto roka.

„Netýka sa to tých SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, tie dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra 2021 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2021,“ upozornila poisťovňa.

Komu vzniká povinné poistenie?

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla tohto roka osobám, ktoré odovzdali daňové priznanie do 31. marca tohto roka a za minulý rok dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 552 eur.

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 6 552 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. júla tohto roka im zanikne.

Vymeriavacie základy

V tomto roku sa na povinne poistenú SZČO vzťahuje minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z čoho poistné dosahuje 180,99 eura mesačne.

Tohtoročný maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO je 7 644 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 2 533,98 eura.