Zlato by mohlo podľa analytikov do troch rokov stúpnuť na 4-tisíc USD za uncu

Cena zlata by podľa analytikov v najbližších troch rokoch mohla stúpnuť až k úrovni 4-tis. USD za uncu. Tohto roku sa žltý kov vyšplhal na najvyššie úrovne od septembra 2011. Keďže pandémia koronavírusu neprejavuje známky oslabenia, investori sa uchyľujú k bezpečným aktívam a ceny zlata minulý týždeň prekročili hranicu 2000 USD za uncu. „Je celkom možné, že zlato posilní k úrovni 4-tis. USD,“ povedal pre televíznu stanicu CNBC Frank Holmes, generálny riaditeľ investičnej firmy U.S. Global Investors.

Šéf U.S. Global Investors poukázal na to, že v rámci stimulov na oživenie americkej ekonomiky počas pandémie koronavírusu sú potrebné bilióny dolárov a dodal, že ministri financií krajín G20 a centrálne banky „spolupracujú ako kartel a tlačia bilióny dolárov“. „Centrálne banky tlačia peniaze s nulovými úrokmi. Pri nulových úrokoch sa zlato stáva veľmi, veľmi atraktívnym aktívom,“ konštatoval Holmes. Avšak Yung-yu Ma zo spoločnosti BMO Wealth Management – U.S. poukázal na dve významné udalosti, ktoré by mohli zmeniť smerovanie ceny zlata. Jednou je vyvinutie vakcíny a druhou sú americké prezidentské voľby, povedal pre CNBC. „Domnievame sa, že … hlavne vakcína má potenciál zmeniť niektoré faktory, ktoré teraz pôsobia v prospech zlata,“ poznamenal.

(1 EUR = 1,1763 USD)