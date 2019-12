Zvýšenie bankového odvodu stále čaká na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej

Zvýšenie bankového odvodu, ktoré ešte koncom novembra schválili poslanci v parlamente, stále čaká na podpis prezidentky SR Zuzany Čaputovej. „Zatiaľ neviem o tom, že by pani prezidentka chcela tento zákon vrátiť,“ povedal v stredu po rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický.

Vrátenie zákona, prípadne neschválenie v parlamente, by podľa Kamenického narušilo celý rozpočtový plán. „Myslím si, že aj odborníci od pani prezidentky zvažujú tieto kroky, čiže je, samozrejme, na nich, ako sa rozhodnú,“ dodal Kamenický.

Odvod sa aj predĺži

Parlament koncom novembra schválil novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Poslanci o nej rokovali v zrýchlenom konaní. Banky by mali podľa novely v budúcom roku platiť na Slovensku vyšší bankový odvod.

Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa odvod zdvojnásobí na 0,4 percenta s platnosťou aj na nasledujúce roky. Hoci pôvodne sa mal od roku 2021 osobitný bankový odvod zrušiť, štát bude tento odvod od bánk inkasovať aj naďalej.

Nárast poplatkov

Kriticky sa k návrhu vyjadrili mnohí opoziční poslanci, ako aj Slovenská banková asociácia, či Národná banka Slovenska. Viacerí vyslovili názor, že vyšší bankový odvod zaplatia občania Slovenska, pričom opatrenie zvýši bankové poplatky. Už v súčasnosti dostávajú klienti niektorých bánk nové sadzobníky poplatkov.

Banky však podľa Kamenického zvyšovali poplatky aj tesne pred tým, ako sa zaviedol bankový odvod, keď ešte nemali žiadnu informáciu o zmenách v zákone. „Vyhovárať sa na to, že je to kvôli bankovému odvodu, nie je korektné. A vzhľadom na to, že banky očakávajú za tento rok zisk na úrovni 700 mil. eur, tak nevidím dôvod na to, aby banky zvyšovali poplatky,“ dodal Kamenický po rokovaní vlády.