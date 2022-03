Vojakov NATO na Slovensku by najviac privítali voliči strany Progresívne Slovensko, hnutie Republika a Smer sú proti

S prítomnosťou vojsk Severoatlantickej koalície (NATO) na Slovensku najviac súhlasia voliči strany Progresívne Slovensko (87 percent). Naopak, až 82 percent voličov strany Republika to odmieta. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Focus pre reláciu Na telo. Prieskum bol realizovaný na vzorke 1 003 respondentov v období od 22. februára do 1. marca.

Väčšinovo sú za prítomnosť vojakov NATO na území Slovenska voliči strán Hlas-SD (61 percent), Sloboda a solidarita (75 percent), hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (76 percent), hnutia Sme rodina (63 percent) a Kresťanskodemokratického hnutia (61 percent).

Väčšinovo proti prítomnosti vojakov sú voliči strany Smer-SD (66 percent).