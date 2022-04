Vojna na Ukrajine: Identifikovali Rusov obvinených zo zverstiev v Buči, Biden odmieta rozsiahlejší konflikt (online)

Ukrajinské orgány identifikovali 10 ruských vojakov, ktorých obvinili zo spáchania zverstiev v Buči pri Kyjeve.

Generálna prokurátorka Iryna Venediktovová na sociálnej sieti Facebook uviedla, že 10 vojakov zo 64. samostatnej motorizovanej pešej brigády, ktorí okupovali Buču, sa zapojilo do mučenia a zabíjania „mierumilovných ľudí“.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno ocenil prácu brigády a Venediktovová uviedla, že ako ich vrchný veliteľ nesie zodpovednosť za činy týchto vojakov. Zároveň vyzvala verejnosť, aby pomohla pri zbieraní dôkazov.

Ukrajinská armáda posilňuje ochranu na hraniciach Ukrajiny s moldavským odštiepeneckým regiónom Podnestersko. Hovorca vojenskej správy Odeskej oblasti Serhij Bratčuk to uviedol vo štvrtok na platforme Telegram. Krok odôvodnil tým, že v Podnestersku „pokračujú ruské provokácie s cieľom vytvoriť určité zdroje napätia pre Odesu a Odeskú oblasť“. Informuje o tom na svojom webe televízia CNN.

Tento týždeň sa v Podnestersku odohrala séria nevysvetlených výbuchov, ktoré Ukrajina pripisuje plánovanej provokácii zo strany ruských spravodajských služieb. Keďže tam desaťročia pôsobia ruskí vojaci, vyvolalo to obavy, že ruská vojenská agresia by sa mohla čoskoro rozšíriť mimo ukrajinské územie. Hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová vo štvrtok odmietla „senzačné“ tvrdenia o tom, že Rusko pripravuje ofenzívu s použitím svojich jednotiek umiestnených v regióne, ako aj brancov z Podnesterska.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Americký prezident Joe Biden odmieta ruské tvrdenia, že by vojna na Ukrajine mohla prerásť do väčšieho konfliktu medzi Moskvou a Spojenými štátmi a ich spojencami v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorý by mohol priviesť svet na pokraj jadrovej konfrontácie.

Na podujatí v Bielom dome vyhlásil, že táto myšlienka je síce „znepokojujúca“, ale „nie je pravdivá“. Biden obvinil ruských predstaviteľov z preháňania a podotkol, že to iba „dokazuje zúfalstvo, ktoré Rusko cíti pre svoje žalostné zlyhanie“ počas invázie na Ukrajinu.

„Namiesto toho, aby povedali, že Ukrajinci odolávajú ruským silám, musia svojim ľuďom tvrdiť, že sú do toho zapojené Spojené štáty a NATO,“ povedal Biden. Dodal, že „nikto by sa nemal len tak vyjadrovať o použití jadrových zbraní“ a označil to za „nezodpovedné“.

Biden zároveň požiadal Kongres o ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine. Povedal, že boj na Ukrajine je bojom za slobodu a „nie je lacný, ale bude nákladnejší, ak svet ustúpi ruskej agresii“.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 8:48 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo štvrtok oznámila, že bude musieť ukončiť svoju pozorovaciu misiu na východnej Ukrajine. Rusko, ktoré je členom organizácie, vetovalo jej predĺženie. Špeciálna pozorovacia misia OBSE v oblasti pôsobila od roku 2014, keď vypukol konflikt medzi proruskými separatistami a ukrajinskými silami. OBSE bola jediná medzinárodná organizácia, ktorá konflikt sledovala priamo, informuje spravodajský portál BBC. „Nie je to jednoduché rozhodnutie … ale postoj Ruskej federácie nám nenechal inú voľbu ako podniknúť kroky k uzavretiu misie,“ povedal predseda OBSE a poľský minister zahraničia Zbigniew Rau. „Misia zohrávala kľúčovú úlohu pri poskytovaní objektívnych informácií na mieste, uľahčovaní prímeria a pri práci na zmiernení následkov konfliktu na civilné obyvateľstvo,“ dodal. 8:03 Ukrajinská armáda posilňuje ochranu na hraniciach Ukrajiny s moldavským odštiepeneckým regiónom Podnestersko. Hovorca vojenskej správy Odeskej oblasti Serhij Bratčuk to uviedol vo štvrtok na platforme Telegram. Krok odôvodnil tým, že v Podnestersku „pokračujú ruské provokácie s cieľom vytvoriť určité zdroje napätia pre Odesu a Odeskú oblasť“. Informuje o tom na svojom webe televízia CNN. Tento týždeň sa v Podnestersku odohrala séria nevysvetlených výbuchov, ktoré Ukrajina pripisuje plánovanej provokácii zo strany ruských spravodajských služieb. Keďže tam desaťročia pôsobia ruskí vojaci, vyvolalo to obavy, že ruská vojenská agresia by sa mohla čoskoro rozšíriť mimo ukrajinské územie. Hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová vo štvrtok odmietla „senzačné“ tvrdenia o tom, že Rusko pripravuje ofenzívu s použitím svojich jednotiek umiestnených v regióne, ako aj brancov z Podnesterska. 7:25 Ukrajinské orgány identifikovali 10 ruských vojakov, ktorých obvinili zo spáchania zverstiev v Buči pri Kyjeve. Generálna prokurátorka Iryna Venediktovová na sociálnej sieti Facebook uviedla, že 10 vojakov zo 64. samostatnej motorizovanej pešej brigády, ktorí okupovali Buču, sa zapojilo do mučenia a zabíjania „mierumilovných ľudí“. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno ocenil prácu brigády a Venediktovová uviedla, že ako ich vrchný veliteľ nesie zodpovednosť za činy týchto vojakov. Zároveň vyzvala verejnosť, aby pomohla pri zbieraní dôkazov.