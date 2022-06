Vojna na Ukrajine: Putin sa prirovnal k Petrovi Veľkému, Zelenskyj podpísal nové sankcie a Reznikov pýta ťažké zbrane (online)

Ruský prezident Vladimir Putin sa prirovnal k Petrovi Veľkému a hovoril o potrebe „vziať si späť (územie) a brániť sa“. Na stretnutí s mladými podnikateľmi v Moskve tiež prirovnával založenie Petrohradu spomenutým panovníkom k anektovaniu území svojou vládou.

„Keď založil nové hlavné mesto, žiadna európska krajina ho neuznala ako Rusko. Každý to uznával ako Švédsko. A vždy tam žili slovanskí ľudia spolu s ugro-fínskymi ľuďmi, a územie bolo pod kontrolou ruského štátu,“ povedal Putin. „Čo robil? Bral si späť a posilňoval. To robil. A zdá sa, že teraz je tiež na nás brať si späť a posilňovať,“ pokračoval.

Podľa agentúry AP si tiež Putin zjavne nechal otvorené dvere pre ďalšie rozširovanie územia. „Nie je žiadny stav medzi. Krajina je buď suverénna alebo je kolóniou,“ uviedol a dodal: „Nie je možné – chápete – nie je možné postaviť plot okolo krajiny ako je Rusko. A my ho stavať nemienime.“

Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov uviedol, že situácia na frontovej línii je „veľmi ťažká“ a vyzval na „veľmi rýchle“ dodávky zbraní. Minister na Facebooku konštatoval, že každý deň padne do 100 ukrajinských vojakov a do 500 je zranených. Dodal, že Kyjev rýchlo potrebuje ťažké zbrane a tiež lietadlá a systémy protivzdušnej obrany.

„Ukázali sme, že sa nebojíme Kremľa, na rozdiel od mnohých iných. Ale my ako krajina si nemôžeme dovoliť krvácať, strácať našich najlepších synov a dcéry,“ napísal Reznikov. Dodal, že Rusko „pokračuje v tlaku púhym množstvom“ a tiež pociťuje „obrovské straty“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal nariadenie, ktorým uvalil osobné sankcie na ruských lídrov, vrátane prezidenta Vladimira Putina a všetkých ministrov.

Sankcie, ktoré schválila Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, sú zamerané na všetkých členov ruskej vlády a bezpečnostnej rady i hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Všetkým, ktorých sa týkajú, zakazujú vstup na Ukrajinu, rušia víza a povolenia a blokujú finančné aktíva.

Podľa kópie, ktorú zverejnili na webstránke ukrajinského prezidentského úradu, dekrét vošiel do platnosti vo štvrtok. Zelenskyj okrem toho podpísal aj nariadenie o sankcionovaní 236 ruských univerzít a ich vedenia.

Ruský minister školstva Sergej Kravcov v reakcii pre agentúru Interfax uviedol, že tým Moskvu neodradia. „Rozhodnutie kyjevského režimu hovorí o jeho neschopnosti kontrolovať situáciu. Je to gesto zúfalstva, ktoré nemôže zabrániť integrácii Donbasu a oslobodených území do jednotného vzdelávacieho priestoru s Ruskom,“ vyjadril sa.

„Myslíme si, že je to určite možné, vzhľadom na tieto podmienky, nefungujúci kanalizačný systém, množstvo mŕtvol, ktoré sú, bohužiaľ, v ruinách, a nedostatok lekárskej pomoci v meste v tejto chvíli,“ vysvetlil. Dodal, že Rusko „stále všetko blokuje, akékoľvek snahy ukrajinskej administratívy dostať tam nejako humanitárnu pomoc“.

8:45 Vláda nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu povolila umiestnenie ruských vojsk, lietadiel a lodí v krajine za účelom výcviku, vynucovania práva alebo núdzovej situácie.

V dekréte zverejnenom tento týždeň, ktorý vo štvrtok potvrdilo aj Rusko, Ortega ruským jednotkám umožnil vykonávať povinnosti za účelom vynucovania práva, „humanitárnu pomoc, záchranné a pátracie misie v prípade núdzových situácií alebo prírodných katastrof“. Nikaragujská vláda povolila aj prítomnosť malých kontingentov ruských jednotiek na „výmenu skúseností a výcvik“.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová označila opatrenie v rozhovore pre Sputnik za „rutinu“. Ide podľa nej o prispôsobenie nikaragujského práva tak, aby dočasne umožnilo prítomnosť príslušníkov cudzej armády na jej území s cieľom „rozvíjať spoluprácu v rôznych oblastiach, vrátane humanitárnej a núdzovej pomoci, boja proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami“. Poznamenala pritom, že zákon umožňuje z rovnakých dôvodov aj prítomnosť amerických, mexických a iných stredoamerických jednotiek.

8:25 Ukrajina vyviezla v minulom roku viac ako 70 percent objemu, čo je približne 6 miliónov ton slnečnicového oleja, do Európskej únie. Slovensko spotrebuje ročne celkovo zhruba 50-tisíc ton oleja. Na Slovensku je ročná spotreba rastlinného oleja 8 až 12 litrov na osobu. Spoločnosť Palma vlani doviezla z Ukrajiny menej ako štyri percentá slnečnicového oleja pre potreby slovenského a českého trhu. Pre portál nasvidiek.sk to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Palma Martin Varga.

Súčasná situácia v oblasti potravinárstva je podľa Vargu jedna z najzložitejších a nedá sa ju porovnávať so žiadnymi inými z predchádzajúcich rokov. „Už počas pandémie COVID-19 sa ukázalo, nakoľko dokáže byť krajina sebestačná a ako dokáže uspokojovať potreby spotrebiteľa. Daná situácia sa netýka iba Slovenska či Európskej únie, je to celosvetová problematika a nie je postavená iba na surovine, ktorá je základom produktu, ale na ostatných službách a nákladoch,“ uviedol Varga. Poukázal aj na zdražovanie dopravy a niektorých vstupov, najmä energií.

„Najprv sme zápasili s pandémiou COVID-19, následne nikto z nás neočakával konflikt na Ukrajine, ktorá je jedným z najväčších exportérov oleja do Európskej únie. Ukrajina vyviezla 5 až 6 miliónov ton slnečnicového oleja do Európskej únie cez Čiernomorské prístavy. My sme z Ukrajiny brali celkovo z nášho obratu zhruba 2,3 percenta oleja,“ dodal. Slovensko podľa neho táto situácia až tak nepostihla, než iné štáty Európskej únie ako napríklad Španielsko, Taliansko, Nemecko, ktoré majú veľkú spotrebu rastlinného oleja.

