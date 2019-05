Volebná kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu sa skončila, začalo sa moratórium

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – Moratórium na vedenie volebnej kampane pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu sa začalo v stredu po 23:59.

Ako na svojej internetovej stránke upozorňuje ministerstvo vnútra, podľa zákona sa kampaň musí ukončiť 48 hodín pred dňom konania volieb.

Posledný termín na zmeny

Moratórium na zverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v médiách sa podľa zákona začína 48 hodín pred začiatkom volieb. V tomto prípade teda vo štvrtok 23. mája o 7:00 a trvá až do skončenia hlasovania.

Štvrtkové ráno bolo takisto posledným termínom pre politické strany na stiahnutie svojej kandidačnej listiny. Urobiť tak mohli do 7:00. Rovnako do tohto termínu mohli strany odvolať svojich jednotlivých kandidátov alebo sa kandidatúry mohli vzdať samotní kandidáti.

„Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí jeho zverejnenie vo volebných miestnostiach. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť,“ upozorňuje rezort vnútra.

Kandidátky zaregistrovalo 31 strán

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia v sobotu od 7:00 do 22:00. Svoje kandidátky do volieb pôvodne zaregistrovalo na Slovensku 31 strán a hnutí, ktoré do boja o 14 kresiel europoslancov vyslali 349 kandidátov a kandidátok.

Podľa údajov ministerstva vnútra sa však šiesti kandidáti vzdali kandidatúry a štyria kandidáti boli odvolaní. V pondelok odstúpenie z volieb oznámil predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.