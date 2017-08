Volebná komisárka do New Yorku neodletela, zastavili ju na letisku

NAIROBI 16. augusta (WebNoviny.sk) – Kenskej volebnej komisárke Roselyn Akombe zakázali odletieť do Spojených štátov amerických. Akombe zastavili v utorok pracovníci bezpečnostnej služby, keď chcela odcestovať do New Yorku.

Jej batožinu vyložili a povedali, že potrebuje povolenie na vycestovanie od riaditeľa migračného úradu. Informácie potvrdili kenskí úradníci, ktorí si priali zostať v anonymite.

V krajine sa 8. augusta konali prezidentské voľby, ktoré vyhral Uhuru Kenyatta. Opozičný líder Raila Odinga neskôr spochybnil výsledky hlasovania, čo vyvolalo protesty.

Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump už zablahoželal víťazovi prezidentských volieb. Biely dom v oficiálnom vyhlásení v utorok zároveň uviedol, že je znepokojený zo správ o demonštráciách, ktoré vznikli po zverejnení výsledkov volieb.