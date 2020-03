Volebná účasť sa zvýšila, podľa Slosiarika pomohla mobilizácia prvovoličov aj Slovákov v zahraničí

Na sobotňajších voľbách do Národnej rady SR sa zúčastnilo 65,8 percenta oprávnených voličov. V porovnaní s parlamentnými voľbami v roku 2016 sa tak účasť zvýšila o približne šesť percentuálnych bodov.

Situáciu vnímali ako kritickú

Ako povedal pre agentúru SITA sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik, z hľadiska demokracie je to pozitívne, poslanci tak majú silnejší mandát. Slosiarik poznamenal, že dôvodom môže byť nadpriemerná mobilizácia Slovákov žijúcich či pracujúcich v zahraniční, a prvovoličov.

Poštou z cudziny volilo 1,67 percenta Slovákov, čo je takmer 49-tisíc voličov. Podľa Slosiarika ide o významný prírastok. Pred štyrmi rokmi obálku zo zahraničia poslalo vyše 17-tisíc voličov, čo bolo 0,65 percenta.

Sociológ priblížil, že pod zvýšenú účasť sa tak mohlo podpísať to, že Slováci v zahraničí vnímali situáciu na Slovensku ako kritickú.

Strana Smer bola podhodnotená

Exit poll agentúry Focus predpokladal, že do parlamentu by sa dostalo osem politických strán. Do parlamentu by sa podľa neho dostala aj koalícia Progresívne Slovensko/Spolu, ktorá v ňom získala 9,7 percenta. Vo voľbách však získala 6,96 percenta a do parlamentu sa tak nedostala.

Slosiarik poznamenal, že najväčšiu odchýlku zaznamenali pri strane Smer-SD a spomínanej koalícii. Ako uviedol, dôvodom je, že na dotazníky im častejšie odmietali odpovedať staršie ročníky voličov. Strana Smer-SD bola tak podhodnotená.

Vysvetlil, že odchýlka pri koalícii PS/Spolu sa zväčšila aj tým, že do exit pollu zahrnuli odhady zo zahraničia. Koalíciu z cudziny podporilo 33,3 percenta Slovákov.

