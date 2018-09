Volejbalové reprezentantky do 19 rokov na ME podľahli Ruskám, sú bez šance na semifinále

TIRANA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov v stredu prehrali 0:3 (-19, -12, -12) s favorizovanými rovesníčkami z Ruska vo svojom predposlednom štvrtom vystúpení v tiranskej II. skupine na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Albánsku (1. – 9. septembra 2018).

Rusky mali celý duel pod kontrolou, Slovenky najlepšie zvládli prvý set. Naďalej stopercentné Rusky (bilancia 4-0) sa víťazstvom výrazne priblížili k celkovému triumfu v II. skupine a zabezpečili si postup do semifinále, Slovenky s tromi bodmi figurujú na predposlednej 5. priečke (bilancia 1-3) a už nemajú ani teoretickú šancu preniknúť medzi elitné kvarteto.

Zverenky Michala Matušova sa s tiranským Olimpik Parkom rozlúčia vo štvrtok súbojom proti Srbkám (15.00 h), ešte živia nádej na prienik do skupiny o 5. – 8. miesto, no nemusí im na to stačiť ani víťazstvo.

Na šampionáte tradične štartuje 12 krajín. V I. skupine v Drači bojujú domáce Albánky a tiež Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky. Dvaja najlepší z každej zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. – 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát skončí.

Pre Slovensko to je celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za ostatných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018). Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto.

V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste.

ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov II. skupina: Tirana

Turecko – Srbsko (17.30)

Nemecko – Francúzsko (20.00) Slovensko – Rusko 0:3 (-19, -12, -12)

69 minút, rozhodovali: Kolos (Bosna a Herc.) a Vuduris (Gréc.), 50 divákov Zostavy a body:

Slovensko: Erteltová 0, Fričová 9, Hrušecká 7, Jelínková 8, Bodnárová 2, Herdová 5, libero Bojňanská (Kvasnová 0, Škrlecová 1, Trebichavská 0, Kupčiová 0)

Rusko: Brovkinová 14, Matvejevová 2, Ševčuková 8, Pušinová 8, Kadočkinová 18, Pipunyrovová 6, libero Šepelevová (Zverevová 0, Rasputnajová 1) Tabuľka II. skupiny: 1. Rusko 4 4 0 12:2 12 – istý postup do semifinále

2. Srbsko 3 2 1 6:4 6

3. Nemecko 3 2 1 7:5 5

4. Turecko 3 1 2 6:6 4

5. Slovensko 4 1 3 3:10 3

6. Francúzsko 3 0 3 2:9 0 Zostávajúci program SR v II. skupine:

štvrtok 6. 9.: Srbsko – Slovensko (15.00) I. skupina (Drač):

Bielorusko – Poľsko 0:3 (-23, -15, -19)

Albánsko – Bulharsko (17.30)

Holandsko – Taliansko (20.00) Tabuľka I. skupiny: 1. Taliansko 3 3 0 9:2 9

2. Poľsko 4 3 1 9:3 9

3. Holandsko 3 2 1 6:4 6

4. Bielorusko 4 2 2 7:6 6

5. Bulharsko 3 0 3 2:9 0

6. Albánsko 3 0 3 0:9 0

1. Set

Slovenky proti favoritkám s výraznou výškovou prevahou začali nebojácne – Fričová esom vyrovnala na 3:3, po bloku Herdovej a útoku Bodnárovej viedli 6:4. Ruskám neskôr pomohla šesťbodová šnúra, keď z 8:9 pri podaní blokárky Brovkinovej otočili na 14:9 aj vďaka dvom esám a dvom blokom. Rusky si náskok udržiavali; Hrušecká esom znížila na 13:17, spoľahlivá Herdová útokom na 15:20. Ruské reprezentantky mali koncovku pod kontrolou, získali šesť setbalov a premenili druhý – 25:19.

2. Set

V úvode druhého setu Slovenky znížili z 2:5 na 5:6, no onedlho mali hrozivé manko 5:18, v tejto fáze vôbec nedokázali protivníčkam konkurovať. Kapitánka Fričová dvoma bodmi za sebou znížila na 9:20, desiaty bod pridala Hrušecká – 10:22. Rusky napokon zvíťazili 25:12.

3. Set

Favoritky mali navrch aj v tretej časti, viedli 6:1 a neskôr po sedembodovej šnúre 13:2. Slovenkám zväzovali ruky nepresnosti aj prílišný rešpekt, ojedinelý bod dosiahla Jelínková (13:3). O niečo veselšie bolo na slovenskej strane po útoku a bloku Herdovej – 8:16. Rusky však naďalej boli v mimoriadne komfortnej pozícii, v koncovke po šiestich bodoch v sérii viedli 24:9. Slovenky v závere ešte Fričovej esom a dvoma bodmi Hrušeckej pokorili dvojcifernú hranicu, Rusky napokon aj v tomto sete triumfovali 25:12 a tešili sa z postupu do semifinále.