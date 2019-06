Volko na Zlatej tretre bežal proti silným súperom, s Hrašnovou dosiahli rovnaké umiestnenie

OSTRAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Šprintérsky rekordér Ján Volko skončil vo svojej prvej dvojstovke v sezóne na 58. ročníku mítingu Zlatá tretra v Ostrave v mimoriadne silnej konkurencii siedmy časom 20,88 sekundy.

Preteky pre lejak meškali necelú štvrťhodinku. Víťazný Kanaďan De Grasse zdolal hlavného favorita Colemana z USA, obaja sa aj v miernom protivetre dostali pod 20 sekúnd (19,91 – 19,97).

Volko, ktorý mal na vítkovickom štadióne jednoznačné najväčší fanklub zo všetkých šprintérov, netajil po pretekoch sklamanie: „Bežal som pomaly, 20,88 je slabý čas. Nerozbehol som to dobre a už sa to potom so mnou viezlo. V zákrute som nedokázal viac pridať a aj v rovinke to bolo celé akési pomalé. Na počasie sa nebudem vyhovárať, všetci sme mali rovnaké podmienky.“

Kladivárka Martina Hrašnová obsadila tiež 7. miesto výkonom 70,41 m z druhej série (69,20 – 70,41 – x – 69,81 – 70,29 – 69,20). Bývalá bronzová medailistka z MS v jedenástom štarte na tomto podujatí skončila druhý raz siedma – rovnaké umiestenie jej patrilo aj vlani, avšak s o 40 cm lepším výkonom.

„Dúfala som, že hodím ďalej, môj cieľ bol olympijský limit 72,50 m,“ hodnotila 36-ročná kladivárka banskobystrickej Dukly svoje ostravské vystúpenie, ktoré sa počítalo do kladivárskeho seriálu IAAF.

„Technicky som sa hádzala dobre, mojim pokusom však chýbalo viac energie, viac šťavy. Po tom, ako som sa v závere mája kvalifikovala na Európskom pohári klubov v Tampere na majstrovstvá sveta do Dauhy, sme tvrdšie zatrénovali, s čím prichádza, prirodzene, pokles výkonnosti. Pred Zlatou tretrou som si pár dní oddýchla a dúfala som, že mi to uletí, ale zdá sa, že potrebujem trochu viac času. Dúfam, však, že na majstrovstvách Slovenska v závere júla si to vynahradím a kladivo poletí ďalej.“

Bahamčanka Shaunae Millerová-Uibová zabehla na 300 m najlepší svetový výkon histórie 34,41 (doteraz Guevarová z Mexika 35,30 v roku 2003), Ruska Maria Lasickiené utvorila svetový výkon roka vo výške (206 cm) a takisto Estónec Magnus Kirt v oštepe (90,34).