Volkswagen, BMW a Daimler sa stali terčom ostrej kritiky. Robili testy na opiciach

FRANKFURT NAD MOHANOM 30. januára (WebNoviny.sk) – Tri svetové automobilky, Volkswagen, BMW a Daimler, sa stali terčom kritiky verejnosti a médií po tom, ako sa prevalilo, že každá z nich nejakým spôsobom súvisela s testami uskutočňovanými na opiciach.

Vo Volkswagene, ktorý len v roku 2015 čelil obvineniam, že do svojich vozidiel montoval softvér umelo skresľujúci výsledky emisných kontrol, už najnovšia aféra stála miesto jedného z vysokopostavených predstaviteľov spoločnosti. Z funkcie v utorok na vlastnú žiadosť odstúpil doterajší šéf oddelenia pre vonkajšie vzťahy a udržateľný rozvoj Thomas Steg.

Kauzu spustil článok v americkom týždenníku The New York Times, ktorého novinári vypátrali, že v laboratóriách v Albuquerque v americkom štáte Nové Mexiko prebiehali v roku 2014 testy, v rámci ktorých zatvárali do nepriedušných komôr opice a púšťali im tam zriedené exhaláty z automobilu.

Hoci technológia, ktorú v Albuquerque testovali, patrila Volkswagenu, spoločnosť, ktorá výskum uskutočňovala – Európska výskumná skupina pre životné prostredie a zdravie v dopravnom sektore (EUGT) – bola okrem Volkswagenu financovaná aj spoločnosťami BMW a Daimler. Tie zatiaľ iba vyhlásili, že tieto aktivity tiež vyšetrujú a odsudzujú ich.