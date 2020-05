Von der Leyenová s Borrellom vyzvali Trumpa k prehodnoteniu rozhodnutia zastaviť financovanie WHO

Európska komisia (EK) v sobotu vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby ešte prehodnotil svoje rozhodnutie zastaviť financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Trump v piatok opäť zaútočil na WHO, ktorá podľa neho nezvládla reakciu na pandémiu, a obvinil ju, že je pod „absolútnou kontrolou“ Číny.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová však v spoločnom vyhlásení s podpredsedom EK Josepom Borrellom v sobotu Trumpa vyzvali, aby si to ešte rozmyslel, pričom upozornili, že „sa treba vyhnúť krokom, ktoré oslabujú medzinárodné výsledky“, pretože „teraz je čas na posilnenie spolupráce a spoločné riešenia“.

Jediným efektívnym spôsobom, ako boj s koronavírusom vyhrať, je pritom podľa nich globálna spolupráca. „WHO musí byť naďalej schopná viesť medzinárodné reakcie na pandémie, súčasnú i budúce. Preto je spoluúčasť a podpora všetkých žiadaná a veľmi potrebná,“ uviedli, pričom von der Leyenová dodala, že Európska únia (EÚ) už WHO poskytla dodatočné prostriedky.

Spojené štáty predstavujú pre WHO najväčší finančný zdroj a preto sa očakáva, že Trumpovo rozhodnutie organizáciu výrazne oslabí. Americký prezident pritom tvrdí, že prostriedky, ktoré krajina posielala WHO, presmeruje iným medzinárodným organizáciám, no podrobnosti neuviedol.