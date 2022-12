Ako sa menia preferencie konzumentov piva na Slovensku? Zaváži už aj balenie a svoje si tiež vypýta inflácia

Chute slovenských konzumentov piva sa výrazne nezmenili. Avšak zmena nastala v preferenciách balenia, plechovky sú stále najpopulárnejšie, no spotrebitelia častejšie preferujú vratné fľaše.

Vyplýva to z hodnotenia sezóny lídra na slovenskom pivnom trhu, spoločnosti Heineken Slovensko. Spoločnosť pritom očakáva zmeny na trhu vplyvom inflácie, keďže rastúca inflácia zmení nákupné správanie.

Pôjdu po cene

V minulosti narastal nákup prémiového segmentu, no najbližšie obdobie Heineken očakáva, že si spotrebitelia zvolia cenovo dostupnejšie alternatívy.

„Aktuálne tiež vidíme, že konzumenti pod ťarchou informácií z médií o inflácii, ako aj vďaka reálnym nárastom cien energií a tovarov dennej spotreby, prešli na šetriaci režim a gastro služby sú jednou z viacerých vecí, ktoré obmedzili. Našim plánom je investovať do HORECA segmentu a zlepšovať prostredie prevádzok tak, aby mali zákazníci opäť dôvod prísť a vychutnať si zážitok z čapovaného piva,“ uviedol generálny riaditeľ Heineken Slovensko Rene Kruijt.

Vplyv pandémie

Z pohľadu predaja piva bol rok 2022 v porovnaní s uplynulými dvoma rokmi lepší. V porovnaní s rokom 2019, Heineken zaznamenal pokles predaja piva.

Ide hlavne o obmedzené fungovanie prevádzok po pandémii, okrem toho sa opätovne rozbehol cestový ruch v zahraničí.

„V praxi to znamená, že si menej užívali voľno na Slovensku a slovenské hotely, no aj mnohé reštaurácie, to pocítili v nižšej návštevnosti. Veľký vplyv na situáciu v HORECA segmente mali určite aj obavy zo zvyšujúcich sa cien energií,“ uzavrel Rene Kruijt.