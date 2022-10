Hydinári neodporúčajú konzumáciu hydinového mäsa z Poľska, žiadajú kontrolórov o radikálne preverenie

Poľská kauza kŕmenia kurčiat, moriek a kačíc pre potravinárske účely premyslenými olejmi, ktoré sa používajú pri výrobe mazív a palív, vytvára pochybnosti o dodržiavaní európskych štandardov. Únia hydinárov Slovenska je rada za operatívny postup Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá podniká kroky na zachytenie poľského mäsa, ktoré by mohlo pre spotrebiteľov predstavovať riziko.

Salmonelóza a pridávanie hormónov

Informácie o riziku týchto potravín na zdravie spotrebiteľa sú nedostatočné, do objasnenia problému Únia neodporúča konzumovať hydinové mäso z Poľska. Informovali o tom v tlačovej správe zástupcovia Únia hydinárov Slovenska.

Nejde o prvý problém s poľským mäsom, každoročne sa vyskytuje salmonelóza, kŕmenie poľskej hydiny zakázanou mäsokostnou múčkou, pridávanie nepovolených rastových hormónov a antibiotík do poľských krmív, používanie posypovej soli a pod.

Radikálne preverenie subjektov

Únia preto apeluje na kontrolné orgány, aby radikálne preverili aj všetky subjekty, ktoré dovážajú na Slovensko poľskú hydinu, tu ju prebalia a vydávajú ju za slovenskú. Zároveň ubezpečujú spotrebiteľov, že v našich veľkochovoch sa používajú krmivá od osvedčených slovenských alebo českých výrobcov, ktoré sú bezpečné.

„Na každej našej farme a bitúnku je stály veterinárny dozor, ktorý kontroluje všetky technologické postupy vrátane používaných krmív, tak pri chove, ako aj spracovaní hydiny. Aj preto za posledných viac ako desať rokov sme nemali žiadnu aféru spojenú so slovenskou hydinou, ktorá by ohrozovala zdravie spotrebiteľov. Terajšia poľská aféra by mala byť ďalším dostatočným mementom pre každého spotrebiteľa, ktorý hľadá na pultoch predajní lacnú hydinu namiesto toho, aby hľadal tovar iba od slovenských chovateľov a spracovateľov hydiny. Pretože iba u slovenského hydinového mäsa dokážeme garantovať, že je čerstvé, kvalitné, skontrolované a najmä zdravotne bezpečné,“ informoval z Únie hydinárov Ľubomír Urban.