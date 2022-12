Prvá európska továreň na výrobu šumivého vína vznikla v Bratislave

Viete si predstaviť oslavu Silvestra bez tohto lahodného nápoja? Odkiaľ sa vlastne vzal a ako ho správne servírovať či skladovať, aby ste si mohli naplno vychutnať jeho výnimočnú chuť? Možno málokto vie, že výroba šumivého vína má svoje korene aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave.

Keď hodinky nekompromisne odpočítavajú posledné sekundy starého roka a silvestrovská oslava začína gradovať, prichádza čas otvoriť fľašu lahodného šumivého vína, zdvihnúť poháre a s úderom polnoci si symbolickým štrngnutím zaželať všetko najlepšie! Komu môžeme vlastne vďačiť za jeho objav?

Chuť šumivých vín zdokonalil benediktínsky mních

V časoch rímskej ríše zakladali legionári približne sto kilometrov východne od Paríža svoje vojenské tábory nazývané „campania“. Z tohto pomenovania vzniklo francúzske slovo „champagne“, ktorým bola označená celá vtedajšia oblasť. Od prvého storočia nášho letopočtu sa tu začali zakladať prvé vinice a v priebehu stredoveku sa zo Champagne stala vyhľadávaná oblasť na produkciu ľahkých a šumivých nápojov. V sedemnástom storočí prišiel do Champagne benediktínsky mních, otec Pérignon, ktorý sa podpísal pod niekoľko znamenitých objavov. Kombináciou rôznych odrôd hrozna zvýšil akosť vína, zaviedol metódu šetrného lisovania hrozna, začal používať korkové zátky a dokázal objasniť fenomén fermentácie moku vo fľaši. Celosvetový boom zaznamenalo šampanské až na prelome osemnásteho a devätnásteho storočia.

Bratislava bola prvá

Znie to síce neuveriteľne, ale prvá európska továreň na výrobu šumivého vína podľa originálnej receptúry vznikla v Bratislave. Postarali sa o to v roku 1825 mešťania Johann Fischer a Michael Schonbauer. Fabrika mala sídlo na Krajinskej ceste (dnešná Radlinského ulica)a jej spolumajiteľom bol Franz Hubert.

Ako správne skladovať a servírovať šumivé vína?

Kvalitu týchto nápojov do veľkej miery ovplyvňuje ich správne skladovanie. Dôležitá je konštantná teplota 15 °C a stála vlhkosť 70 %. Presne vymedzená je aj teplota pri servírovaní. Šampanské a sekt sa podáva vychladené na teplotu 6 až 8 °C. Staršie ročníky sa servírujú pri vyšších teplotách (niekedy až 14 °C). Fľaša sa nikdy nenecháva na svetle, ktoré ovplyvňuje chuť moku. Vkladá sa do nádoby, kde je zmiešaná voda s kockami ľadu. Šampanské a sekt sa nalievajú do čírych pohárov v tvare flauty, kde najviac vynikne ich farba a chuť. Nápoj v takýchto pohároch navyše dlho perlí. Flauta sa plní do polovice, maximálne do dvoch tretín a šumivý mok sa môže priebežne aj dolievať, čo je pri normálnom víne neprípustné.