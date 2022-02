Automobilke Honda klesol v závere minulého roka zisk takmer o tretinu, očakáva pretrvávanie ťažkostí

Zisk japonského výrobcu áut Honda sa za záverečné tri mesiace minulého roka znížil o 32 percent. Na firmu negatívne vplývalo zdraženie surovín a nedostatok počítačových čipov.

Spoločnosť Honda v stredu informovala, že za október až december dosiahla zisk v sume 192,9 miliardy jenov, čo bol pokles z úrovne 284 miliárd jenov v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Tržby automobilky v poslednom kvartáli vlaňajška klesli o dve percentá na 3,7 bilióna jenov. Na spoločnosť Honda totiž rovnako ako na ostatných globálnych výrobcov áut vplývali opatrenia zamerané na zabrzdenie šírenia koronavírusu.

Automobilka očakáva, že ťažkosti budú pretrvávať. Uviedla však, že snaha o redukciu nákladov jej umožnila zlepšiť predikciu zisku. Za celý účtovný rok očakáva zisk vo výške 670 miliárd jenov. Jej predošlá prognóza rátala len so ziskom v sume 555 miliárd jenov.

Ak by sa nová predpoveď naplnila, znamenalo by to medziročný rast zisku Hondy, keďže v minulom účtovnom roku bol v objeme 657 miliárd jenov.