Automobilky rešpektujú zákaz predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi, požadujú nasadenie nabíjacej infraštruktúry

Európske automobilky berú na vedomie rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý podporil revíziu noriem emisií oxidu uhličitého pre nové osobné a ľahké úžitkové automobily. Tento krok by mal viesť k zákazu predaja nových vozidiel so spaľovacími motormi v Európskej únii do roku 2035.

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) však zároveň varuje, že stanovené ciele sú už teraz mimoriadne náročné a dajú sa dosiahnuť len s masívnou podporou infraštruktúry nabíjania.

Potrebná transparentná revízia

„Automobilový priemysel plne prispeje k cieľu uhlíkovo neutrálnej Európy. Ale vzhľadom na nestálosť a neistotu, s ktorou sa každodenne stretávame na celom svete, je akákoľvek dlhodobá regulácia presahujúca toto desaťročie v tomto ranom štádiu predčasná. Namiesto toho je v polovici cesty potrebná transparentná revízia, aby sa definovali ciele po roku 2030,“ uviedol prezident ACEA a generálny riaditeľ BMW Oliver Zipse.

Podľa automobiliek je nevyhnuté v prvom rade vyhodnotiť, či nasadenie nabíjacej infraštruktúry a dostupnosť surovín na výrobu batérií budú počas nadchádzajúceho obdobia schopné zodpovedať pokračujúcemu prudkému nárastu počtu batériových elektrických vozidiel. Zdôraznili, že je zároveň nevyhnutné splniť aj ostatné podmienky potrebné na dosiahnutie nulových emisií.

Lepšia kvalita ovzdušia či úspory energie

Európska komisia predložila návrh na revíziu noriem pre emisie oxidu uhličitého pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá vlani v júli.

Jeho cieľom je prispieť k plneniu cieľov únie v oblasti klímy na roky 2030 a 2050, ako aj priniesť výhody prostredníctvom širšieho zavádzania vozidiel s nulovými emisiami, ako sú lepšia kvalita ovzdušia, či úspory energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla. Po odhlasovaní revízie sú poslanci Európskeho parlamentu pripravení začať rokovania s členskými štátmi.