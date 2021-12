Automobilový sektor by mal v najbližších rokoch rásť, výrobcov však trápia ceny kľúčových komponentov

Viac ako polovica najvyšších predstaviteľov automobilového priemyslu vo svete je presvedčená, že ziskovosť v tomto odvetví bude v nasledujúcich piatich rokoch narastať. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti KPMG.

Riaditelia a manažéri v automobilovom sektore sú zároveň podľa prieskumu znepokojení cenou a dostupnosťou kľúčových prvkov a obávajú sa aj toho, že nebudú mať dostatok zamestnancov.

Výrobcovia súperia o zamestnancov

„Výrobcovia automobilov súperia o nových zamestnancov nielen medzi sebou, ale aj s inými odvetviami. Riaditelia automobiliek budú musieť v nasledujúcich rokoch venovať oveľa viac času vyriešeniu týchto výziev. Na Slovensku tomuto stavu nenahráva demografický vývoj. Najbližšie roky bude rozdiel medzi ľuďmi odchádzajúcimi do dôchodku a mladými, čo prídu na pracovný trh, ročne zhruba mínus 25-tisíc,“ uviedol líder pre sektor automobilového priemyslu KPMG na Slovensku Peter Nemečkay.

Podľa prieskumu taktiež osem z desiatich najvyšších predstaviteľov sektora verí, že veľké technologické spoločnosti ako Google, Apple, Amazon či Huawei vstúpia na trh so svojimi vlastnými produktami áut. Týkať by sa to malo najmä oblasti samoriadiacich vozidiel.

Presadiť sa môže Hyundai KIA

Z automobiliek vyrábajúcich na Slovensku sa v tejto oblasti globálne môže dariť materskej skupine Hyundai KIA, ostatné automobilky čaká podľa KPMG zrejme ešte spojenie so silným partnerom v tejto oblasti.

