Európa opakuje pri riešení energetickej krízy chyby z minulosti (rozhovor)

Pred niekoľkými dňami sa v Bratislave zišli zástupcovia podnikateľov krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Rokovali o aktuálnej ekonomickej situácii a problémoch, ktorým firmy čelia. O záveroch konferencie sme sa zhovárali s Lukášom Parízkom, predsedom Rady slovenských exportérov.

Čo na konferencii najviac rezonovalo? Čo trápi podnikateľov najviac?

Určite energetika, to bola aj téma prvého panelu. Viackrát zaznelo, že Európa opakuje chyby z minulosti pri riešení energetickej krízy a reaguje skôr spontánne a hystericky, namiesto koncepčných a strategických rozhodnutí.

Sú medzi jednotlivými krajinami V4 v tejto oblasti nejaké rozdiely?

Áno sú, mali sme aj zástupcov firiem rôznych veľkostí z rôznych sektorov, takže tie názory a problémy sú rôzne. Viac pesimizmu však bolo cítiť z českej a slovenskej strany, ako z poľskej či maďarskej.

My stále počúvame len politické vyhlásenia bez konkrétnych opatrení, ktoré by už boli implementované v praxi.

Dajú sa na druhej strane identifikovať problémy, ktoré sa týkajú špeciálne podnikov z krajín V4?

Myslím si, že ak by sme chceli vybrať jednu z tých štyroch hlavných tém, ktorá je výsostne záležitosťou V4, tak by to bol branding, a teda medzinárodný imidž Vyšehradsej štvorky, ktorý nie je ideálny a všetky krajiny sa musia snažiť spoločne zlepšiť atraktivitu nášho regiónu pre svet. Aj pre toto sme veľmi radi, že sa účastníkom konferencie prihovoril svetoznámy odborník na country branding, profesor Simon Anholt.