Ford prepustí asi tritisíc zamestnancov, má to uľahčiť prechod k výrobe elektromobilov

Americká automobilka Ford Motor Co. zníži počet administratívnych pracovníkov o približne tritisíc. Ide o krok v rámci redukcie nákladov s cieľom uľahčiť prechod od výroby vozidiel so spaľovacími motormi k produkcii elektromobilov.

Automobilka oznámila, že prepustí dvetisíc administratívnych zamestnancov pracujúcich na plný úväzok a ďalších tisíc ľudí pracujúcich na dohodu.

Znamená to, že Ford zredukuje počet svojich administratívnych zamestnancov v USA a Kanade pracujúcich na plný úväzok o približne šesť percent. Továrenských zamestnancov Fordu sa toto znižovanie počtu pracovnej sily nedotkne. Redukcia počtu pracovníkov prichádza v čase bezprecedentnej zmeny v automobilovom odvetví, ktoré si viac ako 100 rokov zarábalo predajom áut poháňaných benzínom.

Ford plánuje dosiahnuť, aby do roku 2030 polovicu jeho produkcie tvorili elektrické vozidlá. Automobilka už skôr uviedla, že jej cieľom je do roku 2026 znížiť ročné štrukturálne náklady výroby áut so spaľovacími motormi o tri miliardy dolárov.

(1 EUR = 1,0001 USD)