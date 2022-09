Internacionalizácia V4: Problém brandingu, alebo je náš región odsúdený na zlý image? (komentár)

V4 je mimo Európy neznámy pojem, dokonca aj niektorí Európania majú problém spomenúť si čo to V4 je a kde sa toto zoskupenie nachádza. Keď sa však povie Poľsko, alebo Maďarsko, tak mená našich susedov väčšinou budia negatívne konotácie.

Môže za to politika a systém hodnôt, ktoré možno chápať ako historicky danú príčinu rozdielov medzi západnou Európou a východnou Európou.

Napríklad už v 19. storočí možno badať rozdelenie na konštitučné monarchie na západe a absolutistické monarchie na východ od Rakúska a Pruska. Tieto deliace čiary preto vytvárajú problémy aj v západnom kontexte medzinárodného image krajín strednej a východnej Európy vrátane V4.

V súčasnej dobe sú to rozdielne názory na vojnu na Ukrajine, či hodnotové a ľudsko-právne otázky. Tieto problémy však nerozdeľujú len Európu, ale aj V4, ktorá je už niekoľko rokov slovníkom francúzskeho prezidenta- mozgovo mŕtva.

Keď politika nestíha, tak nastupuje ekonomika

Vyšehradská štvorka však má čo ponúknuť svetu a preto jej globálny image nemusí byť taký problém ako by sa mohlo zdať. Krajiny V4 sa právom dajú považovať za industriálny motor Európy aj napriek tomu, že množstvo produktov vyrobených vo V4 sa predáva pod značkou „Made in Germany“.

Ťažký priemysel v kombinácii s vysoko-inovatívnym prostredím by sa mohli stať leitmotívom spoločného vkladu V4 do globálnej ekonomiky. Respektíve takáto agenda by mohla stáť za internacionalizáciou V4 očistenou od politiky.