Japonská automobilka Nissan zredukovala svoju stratu, pomohla jej aj reštrukturalizácia

Japonská automobilka Nissan v prvom kvartáli v medziročnom porovnaní zredukovala svoju stratu. Priaznivo totiž začala pôsobiť reštrukturalizácia firmy napriek tomu, že predaj áut poškodila pandémia koronavírusu. Automobilka v utorok informovala, že za január až marec skončila v strate 81 miliárd jenov. Bol to však len zlomok v porovnaní so stratou z rovnakého obdobia pred rokom, ktorá bola v objeme 710 miliárd jenov.

Kvartálne tržby Nissanu stúpli na sumu 2,5 bilióna jenov z úrovne 2,3 bilióna jenov za január až marec minulého roka. V terajšom účtovnom roku Nissanu, ktorý sa začal 1. apríla, generálny riaditeľ automobilky Makoto Učida očakáva zotavenie. „Napriek veľmi ťažkým podmienkam určite smerujeme správnym smerom,“ uviedol šéf automobilky.

Nissan prognózuje, že globálny predaj jeho áut v terajšom účtovnom roku posilní o takmer 9 percent na 4,4 milióna vozidiel. Firma predpokladá, že odbyt jej áut sa zlepší na trhoch Severnej Ameriky, Japonska a Číny. Za celý účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2022, však aj tak očakáva stratu, a to v sume 60 miliárd jenov. Bolo by to však zlepšenie oproti strate 449 miliárd jenov za minulý účtovný rok.