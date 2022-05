Komponenty pre vozidlá Lynx KF41 sa budú vyrábať v Skalici, firmy už podpísali zmluvy za vyše 60 miliónov eur

Komponenty a systémy pre maďarský program pásových bojových obrnených vozidiel Lynx sa budú vyrábať v závode spoločnosti Ray Service v Skalici.

Spoločnosti Ray Service a Rheinmetall v utorok podpísali dve zmluvy v hodnote dohromady viac ako 60 miliónov eur.

Jedna zo zmlúv je predbežná

Zmluvy sa vzťahujú na výrobu a dodávku elektrických a elektronických komponentov pre obrnené vozidlo Lynx. Prvá zmluva zahŕňa riadiace systémy, káblové zväzky a osvetľovacie systémy v hodnote viac ako 30 miliónov eur, ktoré sú určené pre druhú fázu programu Lynx KF41 maďarskej armády.

Druhým balíčkom je predbežná zmluva na dodávky v hodnote približne 30 miliónov eur v prípade, že Rheinmetall uspeje v slovenskom tendri na obstarávanie 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel.

V tlačovej správe o tom informovali Oliver Hoffmann zo spoločnosti Rheinmetall a Radovan Jankovič z PR agentúry Best Communications.

Najväčšia zákazka v histórii firmy

„Spoločnosť Rheinmetall má záujem o skutočné partnerstvo so slovenským obranným priemyslom a má cenné skúsenosti s integráciou miestnych firiem do svojho globálneho dodávateľského reťazca. Podpísaním dohody sa integrácia slovenského priemyslu do dodávateľského reťazca Lynx už stáva realitou,“ povedal generálny riaditeľ divízie Vehicle Systems spoločnosti Rheinmetall John Abunassar.

Rheinmetall sa zúčastňuje na slovenskom tendri na dodávku pásových bojových vozidiel, a aj preto sa snaží rozšíriť svoju sieť obranného priemyslu na Slovensku.

„Spolupráca pôvodne zahŕňala výskum a vývoj, prenos know-how a celý rad prototypových prác, a bohato sa vyplatila, čoho výsledkom je najväčšia zákazka v histórii našej spoločnosti. To nám umožní ďalšie rozsiahle investície v našom závode v Skalici a v priebehu nasledujúcich piatich rokov vytvorí nové pracovné miesta pre približne 60 ľudí,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Ray Service Slovakia Igor Hrabovec.

Úloha spoločnosti Ray Service

Spoločnosť Ray Service bude vyrábať dôležité káblové zväzky, elektromechanické zostavy a systémy vonkajšieho osvetlenia pre vozidlo Lynx a ďalšie platformy nemeckého technologického koncernu. Dodávať bude aj komponenty a zariadenia tretích strán, napríklad NBC ochranné zariadenia, požiarne poplachové systémy, systémy pohonu veže a remeňa a pojazdové kolesá.

Spoločnosť Ray Service so sídlom v Starom Měste na Morave a v Žiline začala spolupracovať so spoločnosťou Rheinmetall v roku 2011.