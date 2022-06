KONŠTRUKTA-Defence plánuje v Moldave nad Bodvou rozšíriť výrobné kapacity a navýši aj počet pracovných miest

Štátna akciová spoločnosť KONŠTRUKTA-Defence v správe Ministerstva obrany SR plánuje rozšíriť svoje opravárenské a výrobné kapacity v rámci prevádzky servisno-opravárenských služieb v Moldave nad Bodvou, vďaka čomu počíta aj s navýšením počtu pracovných miest. Na tlačovej konferencii v areáli podniku o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď.

„Keď som nastúpil, tak tu bolo niekde okolo 10 až 15 zamestnancov, dnes po dvoch rokoch tu je 60 zamestnancov a o dva roky, keď všetko pôjde tak ako sme si to naplánovali, bude na týchto miestach okolo 150 zamestnancov. Okrem toho sa postupne snažíme investovať do modernizácie budov, ktoré tu sú a môžem povedať, že sa nám darí krok po kroku robiť opatrenia, aby sme skvalitnili prostredie aj pre zamestnancov,“ uviedol Naď.

Domáci priemysel z toho musí ťažiť najviac

Ďalší nárast zamestnancov ma súvisieť aj s akvizíciou pásovej techniky pre Ozbrojené sily SR, o ktorej by mala už čoskoro rozhodovať vláda SR. Rovnako, ako pri bojových obrnených vozidlách 8×8 Patria, aj v tomto prípade bolo jednou z podmienok významné zapojenie slovenského obranného priemyslu. To by znamenalo profit nielen pre priemysel, ale aj pre jednotlivé regióny prostredníctvom daní, investícií a vyššej zamestnanosti.

„Trvám na tom, že z veľkých zákaziek pre rezort obrany musí primárne ťažiť domáci priemysel. Platí to aj pri opravách techniky pre ozbrojené sily – už dnes hovoríme o trojnásobnom zvýšení ročného objemu financií na opravy techniky OS SR v štátnych kapacitách,“ uviedol Naď.

Opravujú techniku aj pre Ukrajinu

Ako ďalej dodal, v podniku sa pracuje na oprave techniky pre ozbrojené sily, ale realizuje sa tu aj oprava a modernizácia techniky pre Ukrajinu v desiatkach kusov na základe požiadavky ukrajinskej strany. V tomto závode budú taktiež kompletne servisované bojové obrnené vozidlá 8×8 Patria a bude tu realizovaná aj časť ich výroby.

Minister spolu s vedením spoločnosti predstavil aj prototyp nového odsunového vozidla – vojenskej sanitky na podvozku Mercedes UNIMOG, ktorej výroba a servis sa pravdepodobne budú realizovať taktiež v tomto závode.