Musk predal akcie Tesly za takmer sedem miliárd dolárov. Bude nútený zbaviť sa aj ďalších?

Americký miliardár Elon Musk od 5. do 9. augusta predal 7,92 milióna akcií výrobcu elektromobilov Tesla v hodnote 6,9 miliardy dolárov. Vyplýva to z viacerých oznámení úradom. Akcie Musk predal v čase, keď pokračuje jeho spor so spoločnosťou Twitter prevádzkujúcou rovnomennú sociálnu a mikroblogovaciu sieť, s ktorou sa dohodol na jej prevzatí, ale teraz chce od dohody odstúpiť.

Podľa právnych expertov, ak Musk súdny spor s Twitterom prehrá a bude musieť akvizíciu zrealizovať alebo zaplatiť pokutu, pravdepodobne bude musieť predať ďalšie akcie Tesly. Informuje o tom portál news.sky.com.

V apríli Musk, ktorý je najbohatším človekom na svete, ohlásil plán kúpiť Twitter za 44 miliárd dolárov. V júli však uviedol, že dohodu ruší. Spoločnosť Twitter vtedy uviedla, že je odhodlaná uzavrieť transakciu podľa dohodnutej ceny a podmienok a že podnikne právne kroky. Súdne pojednávanie má byť 17. októbra. Musk tvrdí, že Twitter mu neposkytol dostatok informácií o počte falošných používateľských účtov.