Vláda chce dostať životné prostredie do formy, na dekarbonizáciu priemyslu pôjdu stovky miliónov eur

Na dekarbonizáciu slovenského priemyslu pôjde z plánu obnovy 357 mil. eur. Na piatkovej tlačovej besede o tom informoval predseda vlády Eduard Heger.

Ako dodal, ide o rozsiahlu schému štátnej pomoci, ktorá je určená pre najväčších znečisťovateľov. „Ide nám o to, aby sme dostali životné prostredie do formy, je to ponuka, ktorú žiadna vláda pred nami v takomto rozsahu nedala,“ skonštatoval premiér. Výzva bude otvorená do 20. januára budúceho roka.

Úspora emisií

Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že cieľom výzvy je dosiahnuť úsporu emisií od 1,1 do 1,2 milióna ekvivalentných ton emisií CO2.

„Je to obrovské množstvo, ktorým sa Slovensko dostane významne dopredu,“ zhodnotil s tým, že priemysel vytvára približne polovicu celkových emisií na Slovensku.

Európske štandardy

Týmto krokom sa podľa jeho slov posunie veľmi blízko k európskym štandardom.

Výzva je určená pre veľké podniky, ktoré platia emisné povolenky. Ak sa chcú zapojiť, musia znížiť svoje emisie aspoň o 30 % v porovnaní so súčasným stavom.

„Zoradenie bude potom vyhodnotené vyslovene podľa kritérií hodnota za peniaze,“ objasnil minister. Podľa neho bude takéto poradie nespochybniteľné. V budúcnosti chcú pritom v štátnej pomoci pokračovať, keďže je schválená až na úrovni 750 mil. eur.