Na strategický park Valaliky získa ministerstvo hospodárstva takmer 85,4 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva SR získa zo štátnych finančných aktív takmer 85,4 mil. eur na financovanie nového strategického parku Valaliky. V piatok o tom rozhodla vláda.

Tieto prostriedky budú použité na pokračovanie príprav celého projektu a jeho čo najrýchlejšie dokončenie. Ako konštatuje rezort hospodárstva, vďaka tomu príde k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska pri získavaní zahraničných investícií s potenciálom zásadne znížiť regionálne rozdiely.

Rokovania s investormi

Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, Slovensko je aktuálne v rokovaniach s viacerými významnými investormi.

„Vyzerá to dobre, je to na dobrej ceste. Samozrejme, nepoviem vám ani len náznakom, kto by to mal byť, ale je ich viacero. Ideme do toho, ak by sa to podarilo, bol by to významný impulz pre východ, bavíme sa o tisíckach pracovných miest,“ skonštatoval minister.

Nultá fáza projektu

Strategické územie tvoria pozemky s rozlohou viac ako 1 000 hektárov. Prevažná časť sa nachádza v katastrálnom území Valaliky a Haniska v okrese Košice-okolie.

„Aktuálne sa realizuje nultá fáza projektu, na ktorú bolo Ministerstvu hospodárstva SR poukázaných 2 173 415,20 eur na zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II. Nultá fáza pozostáva z prieskumných činností, prípravy štúdií súvisiacimi s posudzovaním vplyvov na životné prostredie a inými prípravnými činnosťami,“ uvádza sa v materiáli.

Vysporiadanie územia

Ďalšia fáza prípravy pozostáva z majetkoprávneho vysporiadania územia vrátane podporných služieb a správnych poplatkov, projekčnoinžinierskej činnosti komplexného súboru verejnej infraštruktúry a dopravného napojenia pozemku.

Z celkovej vyčlenenej sumy pripadá viac ako 70 mil. eur na výkup pozemkov a takmer 7 mil. eur na projekčnú a inžiniersku činnosť. Zároveň sa odporúča súčinnosť aj Slovenského pozemkového fondu a Úradu geodézie, kartografie, a katastra SR.