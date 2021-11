Na východe by mohol vyrásť strategický priemyselný park, realizáciu musí odobriť vláda

Výstavba strategického priemyselného parku na východe Slovenska je opäť reálnejšia. Vláda by totiž už v stredu mala rozhodovať o poverení na začatie jeho realizácie v lokalite Valaliky.

Materiál na rokovanie predložil minister hospodárstva Richard Sulík. Ten o potrebe výstavby strategického parku hovorí dlhodobo. Kabinet by ho mal v stredu poveriť začatím jeho realizácie prostredníctvom spoločnosti MH Invest II. Zároveň by mal mať možnosť výlučne viesť rokovania v mene vlády s významnými investormi a taktiež by mal zabezpečiť aj potrebné finančné prostriedky.

Prvý krok k budúcej realizácii

„Predložený návrh nepredstavuje vlastné rozhodnutie vlády o strategickom parku Valaliky, ale predstavuje iba prvý krok pri jeho budúcej realizácii, a to poverenie pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva začať s realizáciou projektu. Práce budú viesť najmä k podaniu žiadosti o osvedčenie o významnej investícii podľa zákona o významných investíciách. O samotnom osvedčení o významnej investícii bude následne rozhodovať vláda,“ uvádza sa v materiáli.

Začatie realizácie strategického parku si vyžiada práce, ktoré súvisia najmä s identifikáciou parciel a spracovaním topografie pozemku budúceho strategického parku v katastrálnom území Valaliky.

Kritika od Útvaru hodnoty za peniaze

Výstavbu strategického priemyselného parku na východe Slovenska podrobil kritike Útvar hodnoty za peniaze. Označil ho za finančne nenávratný, avšak očakáva, že prinesie dodatočne ekonomické prínosy vďaka príchodu strategického investora. Tie ale podľa analytikov nie je aktuálne možné relevantne kvantifikovať. Za riziká projektu považujú najmä možný nezáujem veľké investora. Ďalej prípadné nenaplnenie celého parku, navýšenie investičných nákladov alebo predaj pozemkov za nižšiu ako očakávanú cenu. Investičné náklady projektu sa odhadujú na viac ako 120 mil. eur.

Strategický priemyselný park by podľa medializovaných informácií mal mať rozlohu 315 hektárov. Rezort hospodárstva chce jeho výstavbou predísť situácii z roku 2018, kedy bol priemyselný park Haniska v úzkom výbere na umiestnenie závodu koncernu BMW, avšak investícia putovala do Maďarska. Podľa spätnej väzby zástupcov automobilky bola hlavným dôvodom slabá pripravenosť územia parku, respektíve absencia iných pripravených parkov.