Paletové vozíky od Jungheinrich sa dajú využiť v akomkoľvek prostredí

Paletové vozíky sa dajú použiť v akomkoľvek prostredí s relatívne rovnou podlahou. Jazdu cez mierne nerovnosti uľahčujú dvojité tandemové kolieska vidlíc. Pre použitie v hygienicky náročnom prostredí existujú aj prevedenia paletových vozíkov z nerezovej ocele.

V čom sú výhody, respektíve nevýhody manuálnych paletových vozíkov oproti elektrickým paletovým vozíkom?

„Ich nespornou výhodou sú kompaktné rozmery, relatívne nízka hmotnosť a využívajú sa často na presun tovaru na krátku vzdialenosť, alebo všade tam, kde nie je možné prejsť ťažším vozíkom,“ zdôrazňuje Martin Kozlov, produktový manažér spoločnosti Jungheinrich Slovensko.

Keďže však nosnosť paletových vozíkov je obmedzená na fyzickú zdatnosť obsluhy, čoraz častejšie sú nahrádzané elektrickými nízkozdvižnými vozíkmi. V posledných rokoch sa stávajú veľmi populárnymi jednoduché nízkozdvižné elektrické vozíky s Li-Ion batériou, ako je Jungheinrich AME 13, keďže ich celková hmotnosť je menej ako 150 kg a konštrukčne sú veľmi podobné manuálnym paletovým vozíkom.

„Nízkozdvižné vozíky s elektrickým pohonom sú omnoho efektívnejšie hlavne pri vyššom toku tovaru, napríklad pri nakládke a vykládke tovaru logistického centra. Personál sa tak môže plne sústrediť na svoje úlohy, kým ťažkú prácu odvádza elektrický vozík,“ vysvetľuje Martin Kozlov a dodáva: „Vďaka intuitívnemu ovládaniu a ergonomickým prvkom elektrických vozíkov je práca priam potešením, a to pozitívne vplýva na výkon obsluhy.“

S elektrickými vozíkmi je zväčša spojená aj ich údržba a starostlivosť o batériu. Ako vysvetľuje odborník spoločnosti Jungheinrich, pri nabíjaní oloveno-kyselinových batérií dochádza k uvoľňovaniu nebezpečných plynov a preto je nutné adekvátne vetranie nabíjacej miestnosti podľa príslušných noriem. Okrem toho, že nabíjacia miestnosť zaberá priestor, vytvára aj hygienické znečistenie prostredia. Zároveň je potrebné adekvátne zaškolenie personálu nabíjania batérií. „Zrejme aj to je jedným z dôvodov, prečo si Li-Ion technológia tak rýchlo našla uplatnenie v manipulačnej technike. Ide totiž o bez-údržbový systém, nedochádza k tvorbe nebezpečných látok a nabíjanie je tak jednoduché ako napríklad nabíjanie mobilného telefónu,“ hovorí Martin Kozlov.

Či už ide o manuálny paletový vozík, alebo elektrický paletový vozík do nižšieho nasadenia, predaj takýchto zariadení sa v posledných rokoch presunul do online rozhrania, keďže tieto vozíky sú známe a pre ich špecifikáciu nie je potrebné odborné poradenstvo. „Požičiavanie paletových vozíkov nie je rentabilné ani pre nás, ani pre zákazníka, nakoľko ide o relatívne nízku investíciu, kde pri opakovanom požičaní by dopravné a manipulačné náklady mohli prevýšiť cenu vozíka,“ dodáva Martin Kozlov.

