Remišová skritizovala Sulíkovu vodíkovú stratégiu, plán je nejasný a Hirman ho má prepracovať

Akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie by malo Ministerstvo hospodárstva SR prepracovať. V zásadných pripomienkach k dokumentu ho na to vyzývajú viaceré subjekty.

Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR je materiál nekonkrétny, všeobecný a absentuje v ňom jasný plán opatrení.

Plán nerieši konkrétne problémy

„Odkladá do budúcnosti vypracovanie konkrétnych politík a postupov, ktoré mali byť jeho súčasťou. Navrhované opatrenia sú nekonkrétnymi záväzkami posúvanými do budúcnosti s veľmi všeobecnými informáciami, z ktorých nie je možné identifikovať plánovaný postup zodpovedných inštitúcií,“ konštatuje rezort na čele s Veronikou Remišovou v jednej zo svojich zásadných pripomienok.

Ministerstvo financií žiada prepracovať doložku vybraných vplyvov a vyplniť všetky relevantné tabuľky analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. Zároveň je podľa neho potrebné uviesť, z čoho bude vyplývať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko nie je kvantifikovaný. Ku každému z opatrení chce pridať objektívne a kvantifikovateľné indikátory úspešnej realizácie a vytvoriť pravidelný systém odpočtu.

Nejasné financovanie plánu

Materiál sa nevyhol ani kritike zo strany slovenského priemyslu. Z pohľadu Asociácie priemyselných zväzov a dopravy je okrem iného nejasné jeho financovanie.

„Je potrebné definovať a zvážiť výšku alokácií priamo na opatrenia a definovať reálny prínos pre Slovenskú ekonomiku,“ upozorňuje. Indikatívne je na stratégiu alokovaných 955,2 mil. eur, čo považuje asociácie za neprimerané.

Rezort hospodárstva predložil Akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do pripomienkového konania začiatkom septembra.

Podľa materiálu by mala štátna a priama európska finančná podpora na realizáciu vodíkových projektov do roku 2030 predstavovať viac ako 950 mil. eur. Súkromné zdroje by mali pridať ďalších 1,5 mld. eur. Národnú vodíkovú stratégiu schválila vláda v lete 2021. Definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií.