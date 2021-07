Spoločnosť Mobis Slovakia zaznamenala vlani pätinový pokles tržieb, dôvodom je pandémia

Jeden z najväčších dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku, spoločnosť Mobis Slovakia, s.r.o., zaznamenala v minulom roku v dôsledku pandémie COVID-19 pätinový pokles tržieb. Zisk firmy však v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostal takmer nezmenený.

Tržby fabriky dosiahli v uplynulom roku podľa zverejnených informácií 1,226 mld. eur a zisk stúpol o 3 percentá na 53,87 mil. eur. Závod pritom vlani na Slovensku preinvestoval viac ako 12 mil. eur a zamestnával vyše 2 100 kmeňových pracovníkov.

Pokles pre pandémiu

V roku 2020 bol plán výroby kľúčového odberateľa Kia Slovakia 332-tisíc kusov automobilov, ale celkovo sa vyrobili a predali moduly do 268 366 kusov automobilov. Pokles bol spôsobený pandémiou COVID-19.

Plastová výroba a výroba brzdových systémov pritom zabezpečovala dodávky nielen pre vlastný závod, ale aj pre sesterský závod Mobis Automotive Czech, ktorý je dodávateľom Hyundai Motor Manufacturing Czech.

„Tento závod vyrobil 238 751 kusov automobilov, a teda spoločnosť vyrobila plastové výrobky pre viac ako 507 117 kusov automobilov. Produkcia brzdových systémov sa ustálila na počte 440 tisíc kusov,“ uvádza sa vo výročnej správe firmy.

Plán výroby a predaja na tento rok

Pre tento rok je plán výroby fabriky stanovený na 298-tisíc kusov automobilov pre kľúčového odberateľa Kia Slovakia a 229-tisíc kusov plastových a brzdových dielov pre druhého odberateľa Mobis Automotive Czech.

Plán predaja náhradných dielov je odhadovaný na 100 miliónov eur. Celkovo plánuje Mobis Slovakia v aktuálnom roku preinvestovať 13,03 mil. eur. „Z dôvodu pandémie COVID-19 sa vyššie uvedená vízia spoločnosti môže zmeniť,“ upozorňuje podnik.

Najväčší dodávateľ pre Kia Slovakia

Mobis Slovakia vznikol v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nadnárodnej kórejskej firmy Hyundai Mobis Co., Ltd. Je to jeden z najväčších závodov korporácie na svete. Zameriava sa na výrobu a predaj častí automobilov, automobilových komponentov a náhradných dielov.

V oblasti výroby častí automobilov a automobilových komponentov je najväčším dodávateľom pre Kia Slovakia a v oblasti predaja náhradných dielov pokrýva trh Európy, USA, Ruska, Blízkeho Východu a Mexika.