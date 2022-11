Štát chce opäť podporovať kúpu ekologických vozidiel na Slovensku. Kedy tak má byť, jasné zatiaľ nie je

Štát chce opäť podporovať kúpu ekologických vozidiel. Vyplýva to z Návrhu akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2022), ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Jednou z hlavných bariér rozvoja trhu bezemisných a nízkoemisných vozidiel sú totiž okrem nedostatočnej infraštruktúry aj vyššie obstarávacie ceny týchto vozidiel.

Rozhodovať nemá rýchlosť registrácie

Určitú formu podpory má pritom zavedenú 21 krajín Európskej únie. Podľa rezortu je to vďaka uspokojivým výsledkom tohto benefitu, ktorý preukazuje reálny a udržateľný rast trhu s vozidlami.

„Kľúčovým parametrom tohto opatrenia je zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu 3 rokov, s ročnou indikatívnou alokáciou 10 – 12 mil. eur. Jednorazové finančné zdroje, ako to bolo v prípade dotácií na nákup elektrických vozidiel z rokov 2016 a 2019, priniesli pomoc len malému počtu užívateľov a hlavne trhovú neistotu v podobe správania spotrebiteľov,“ konštatuje ministerstvo s tým, že dlhodobý finančný mechanizmus poskytne výrobcom, predajcom a spotrebiteľom jasné a predvídateľné prostredie.

Jedinou podmienkou nesmie byť rýchlosť registrácie žiadateľov, systém musí byť nastavený tak, aby pokryl čo najväčšie množstvo dopytu.

Kedy presne by sa pritom podpora kúpy ekologických vozidiel mohla zaviesť, z materiálu jasné nie je, ako termín plnenia je uvedený koniec roka 2026.

Financovanie zo štátneho rozpočtu

Čo sa týka potrebných zdrojov, rezort navrhuje uvedené opatrenie financovať priamo zo štátneho rozpočtu a zároveň aktívne hľadať spôsob, ako na daný účel použiť aj iné finančné zdroje, napríklad zo štrukturálnych fondov alebo prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR.

Návrh akčného plánu obsahuje aj ďalších 14 opatrení rozdelených na priame finančné, legislatívne a podporné nefinančné opatrenia.

Spoločne by podľa ministerstva mali prispieť k prechodu ku ekologickej, čistejšej, inteligentnejšej, bezpečnejšej a efektívnejšej mobilite na Slovensku.

Realizované by mali byť do konca roku 2026, väčšina finančného návrhu je priamo krytá z Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o viac ako 80 mil. eur.

Majitelia by mali dostať výhody

„Na konci roku 2027 by mal mať možnosť majiteľ elektromobilu na nabíjanie v každom jednom okresnom meste a na presuny by mal využívať aj ultrarýchle stanice pozdĺž hlavných dopravných koridorov. Výstavba novej infraštruktúry by mala byť po implementácii jednoduchšia a lacnejšia na údržbu. Majitelia bezemisných vozidiel by mali dostať viaceré výhody v používaní a k nabíjacej infraštruktúre by sa malo vedieť dostať viac ľudí. Firmy by dostali jasné pravidlá ako nabíjať vozidlá a ako si toto nabíjanie účtovať,“ opisuje rezort stav po zavedení všetkých zmien.

Čo sa týka finančných opatrení, patrí sem celková finančná podpora pre budovanie nabíjacej infraštruktúry, keďže množstvo obyvateľov Slovenska dnes podľa ministerstva nemá pohodlný prístup k nabíjacej infraštruktúre.

„Potenciálni užívatelia, ktorí uvažujú nad využívaním vozidla na alternatívny pohon potrebujú vnímať bezproblémovú dostupnosť nabíjacích staníc. So zvyšujúcim sa podielom vozidiel s alternatívnym pohonom budú úmerne rásť aj nároky na príslušnú infraštruktúru. Problémom existujúcej infraštruktúry je značná koncentrácia len vo veľkých mestách,“ konštatuje.

Cieľom je vybudovať minimálne 2 600 verejne prístupných AC nabíjacích bodov, 500 verejne prístupných DC nabíjacích bodov a 2 000 neverejných wallboxov.

Národná sieť ultrarýchlonabíjacich bodov

Štát chce zároveň vybudovať aj národnú kostrovú sieť ultrarýchlonabíjacích bodov popri diaľniciach a rýchlostných cestách, a to v minimálnom počte 228 nabíjacích bodov.

Súčasťou siete by mali byť aj jeden až dve pilotné lokality vybavené technológiou pre nabíjanie ťažkých úžitkových vozidiel.

K ďalším opatreniam patrí podpora budovania vodíkovej infraštruktúry, ale aj batériových úložísk.

Akčný plán sa tiež zameriava na zlepšenie legislatívneho prostredia, či už úpravou distribučných taríf, zabezpečením dostatočnej kapacity distribučných sústav pre rozvoj nabíjacej infraštruktúry, zavedením „práva na nabíjací bod“, zjednodušením a zrýchlením procesov pri výstavbe nabíjacích staníc alebo novými výhodami pre majiteľov elektromobilov, s cieľom dosiahnuť väčšiu motiváciu smerom k bezemisnej doprave.