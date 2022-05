Tankovanie vozidiel či autobusov na vodík by už nemusel byť problém, slovenská agentúra hľadá dodávateľa tohto alternatívneho paliva

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) hľadá dodávateľa vodíka a súvisiacich služieb pre vodíkové dopravné prostriedky.

Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, celková odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 1,17 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. O víťazovi verejnej súťaže rozhodne cena. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. júna tohto roka.

Podpora vodíkovej mobility

Predmetom zákazky je zabezpečenie vodíka a služieb súvisiacich s čerpaním vodíka ako paliva na zabezpečenie mobility vodíkových vozidiel.

Obstarávanie je v rámci Národného projektu Žiť energiou, ktorý sa implementuje na SIEA na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zákazka by podľa predpokladov agentúry mala trvať od začiatku septembra tohto roku do konca augusta roku 2023 alebo do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny.

Dostupné čerpanie vodíka

Technické riešenie ponecháva agentúra na možnostiach jednotlivých uchádzačov. Upozorňuje ale, že požaduje zabezpečenie vodíka spĺňajúceho stanovené kvalitatívne vlastnosti.

Celkový odber by mal dosiahnuť maximálne 1 000 kg vodíkového paliva. Riešenie musí umožniť príjazd, pristavenie a odjazd vodíkových vozidiel a čerpanie vodíka do nich pri dodržaní všetkých legislatívnych požiadaviek a zásad bezpečnosti. Musí sa týkať aj autobusov a byť prispôsobené na operatívny presun v rámci celého Slovenska.

Slovenská inovačná a energetická agentúra predstavila ešte vo februári tohto roka v Trnave prvú mobilnú čerpaciu stanicu na vodík. Slúži na tankovanie dvoch osobných vodíkových automobilov využívaných na prezentáciu vodíkových technológií v doprave.