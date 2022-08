Toyota zainvestuje v Japonsku a USA 730 miliárd jenov na zvýšenie výroby batérií pre elektrické autá

Japonská automobilka Toyota bude investovať 730 miliárd jenov v Japonsku a USA na zvýšenie produkcie batérií pre elektrické automobily.

Firma to oznámila v stredu, pričom uviedla, že produkcia, ktorá bude výsledkom týchto investícií, sa má začať medzi rokmi 2024 až 2026.

Konkurencia tiež nespí

V Japonsku Toyota investuje 400 miliárd jenov do svojich závodov a tiež do firmy Prime Planet Energy & Solutions Co., ktorá je spoločným podnikom Toyoty a spoločnosti Panasonic.

V USA bude Toyota investovať do závodu Toyota Battery Manufacturing v štáte Severná Karolína.

Automobilka Honda Motor Co., ktorá je japonským konkurentom Toyoty, spoločne s juhokórejským výrobcom batérií LG tento týždeň oznámili, že investujú 4,4 miliardy dolárov do spoločného podniku v USA na produkciu batérií pre elektromobily Honda na severoamerickom trhu.

USA ponúkajú stimuly

Ďalšie automobilky, vrátane firiem Ford Motor Co., General Motors, Hyundai-Kia a Stellantis, tiež ohlásili plány na výstavbu závodov na výrobu batérií v USA.

Nová americká legislatíva ponúka stimuly pre výrobu batérií v Severnej Amerike, vrátane daňovej úľavy do 7 500 dolárov, ktorá sa môže použiť na uhradenie nákladov na nákup elektrického vozidla.