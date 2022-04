Výroba pneumatík v púchovskom Continentale je v plnom prúde, navštívila ho prezidentka Čaputová

Púchovský Continental dokáže pokryť záujem o pneumatiky na svetových trhoch a výroba v podniku je v plnom prúde. Na tlačovom brífingu po stredajšej návšteve púchovského gumárenského podniku to skonštatovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Dôkazom stabilnej výroby je podľa jej slov skutočnosť, že firma dala zamestnancom príležitosť získať zaujímavejšie finančné odmeny a pneumatiky tu budú vyrábať aj počas piatkového veľkonočného sviatku. Prezidentka sa stretla aj s predstaviteľmi odborov.

„Odborári si veľmi pochvaľujú to, čo sa im darí vyjednať so svojím zamestnávateľom, a to nehovoriac len o mzdových podmienkach, ale aj o ďalších benefitoch,“ zdôraznila Čaputová.

S vedením Continentalu hovorila prezidentka aj o aktuálnej téme diverzifikácie vstupných surovín, keďže firma využíva v technologickom procese plyn ako jedno zo vstupných médií. „Čelíme výzve diverzifikovať zdroje a znížiť závislosť na ruskom plyne. Opakovane hovorím, že nie okamžite, ale v horizonte niekoľkých rokov. Táto firma sa stavia k téme veľmi progresívne a uvažuje nad diverzifikáciou vstupných surovín, ktoré sú nevyhnutné pre technologický proces,“ dodala Čaputová.