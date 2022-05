Zbrojári z Grand Power oslavujú 20 rokov. Expandujú na Slovensku, vyvážajú zbrane do USA

Zbrojárska spoločnosť Grand Power ma za sebou dvadsaťročný príbeh. Počas týchto rokov zamestnal 130 ľudí. Banskobystrická firma plánuje ďalšiu expanziu. V novom závode v Kremnických Baniach na dobudovaní ktorého sa i v týchto dňoch intenzívne pracuje nájdu prácu ďalší zamestnanci.

Majiteľ spoločnosti Grand Power Jaroslav Kuracina bol vedený k vzťahu k strelným zbraniam od malička. Jeho starý otec bol aktívnym účastníkom SNP. Po potlačení povstania ustúpil do hôr k partizánom, po vojne bol prenasledovaný a väznený.

Neskôr bol amnestovaný a ako funkcionár Svazarm-u sa venoval výchove mládeže, perspektívnym mladým strelcom. Od mala bol Jaroslav Kuracina teda blízko zbraní a vždy ho viac ako samotná streľba zaujímalo fungovanie zbraní a ich konštrukcia.

Abstraktné obrázky ako Picasso

Po strednej škole odišiel študovať „zbrojárinu“ na vojenskú akadémiu A. Zápotockého v Brne. Následne pôsobil v Ozbrojených silách SR ako útvarový pyrotechnik.

Aktuálne je produkcia spoločnosti na úrovni tisícok zbraní mesačne, pričom takmer 90 % je určených pre trh v USA.

„Vo voľnom čase som skicoval pištoľ, ktorá stvárňovala jeho predstavu o tom, ako by mala vyzerať ideálna služobná zbraň, keďže v tom čase boli v OS zavedené pištole vz. 52 a vz. 82,“ uviedol Jaroslav Kuracina. Kolegovia si z neho robili srandu, že maľuje abstraktné obrázky ako Picasso. Veliteľovi útvaru dokonca povedal nech len počká, keď raz bude s touto pištoľou strieľať na ostrých streľbách, na čo mu tento odpovedal, že skôr bude v pekle mrznúť.

V tej dobe sa do Banskej Bystrici presťahoval Úrad priemyselného vlastníctva SR. Jaroslav Kuracina následne presedel v študovni patentového úradu väčšinu voľného času.

Prvé funkčné vzory

Zatiaľ čo sa jeho rovesníci zabávali on študoval patentové spisy. Po podaní prihlášky mu bolo udelené právo priority a začal vyhľadávať možnosti na realizáciu patentu v praxi.

V tom čase sa začali v Považských strojárňach práce na pištoli s názvami PS93, neskôr PS94 a PS97. Juraj Kuracina ponúkol strojárňam vlastnú koncepciu. Vedenie to zaujalo a dohodli sa na spolupráci. Od roku 1998 sa stal Juraj Kuracina zamestnancom skupiny HTC holdingu/PS/Kinexu Bytča. „Tam vznikli prvé funkčné vzory ktoré prechádzali intenzívnymi skúškami. Tam som získal prvé poznatky z obrábania a výrobných technológií,“ dodal Jaroslav Kuracina.

Následne však PS Povzbroj zbankrotovali, vznikla spoločnosť Kinex Grand, kde bol Jaroslav Kuracina predsedom predstavenstva. Kinex Grand sa následne premenoval na PS Grand. Po tom čo začali prevody majetku medzi PS Povzbroj a PS Grand Jaroslav Kuracina z funkcie odstúpil, pracoval ďalej ako technický riaditeľ. Po krachu PS Grand odišiel do Zbrojovky Brno, kde pôsobil rok ako technický konzultant generálneho riaditeľa. I Zbrojovka Brno sa ocitla v konkurze a tak sa rozhodol vydať vlastnou cestou a založil vlastnú spoločnosť.

Veľkou pomocou športoví strelci

Na začiatok si musel požičať peniaze od súkromných investorov. Pomohli mu priatelia a tak vznikla spoločnosť CERRON a v roku 2002 bola spoločnosť premenovaná na Grand Power. V tomto roku bola spoločnosti udelená i zbrojná licencia a spoločnosť mohla začať s výrobou zbraní.

Spočiatku mala spoločnosť jediného zamestnanca – samotného Jaroslav Kuracinu. Musel prekresliť nanovo celú pištoľ, zároveň ju vylepšil a z požičaných peňazí začal organizovať výrobu. Súčiastky objednával u kooperantov a z dodaných dielov sám skladal pištole a hľadal pre ne odbyt. „Veľkou pomocou v tej dobe boli športoví strelci. Bol som požiadaný, aby som poskytol pre výhercu streleckej súťaže pištoľ ako cenu,“ podotkol Jaroslav Kuracina.

Hoci sprvu váhal, nakoľko to v tom čase to bola pre neho veľká položka. „Avšak zbraň vyhral najlepší strelec v tej dobe – Ernest Nagy, ktorý s touto zbraňou začal vyhrávať preteky a vďaka nemu sa naše zbrane spopularizovali,“ doplnil Jaroslav Kuracina.

Jaroslav Kuracina.

Vývozy do USA a ďalších krajín sveta

V tom čase si zbrane od Grand Power všimol David Skinner. Majiteľ spoločnosti STI. Vznikla tak spolupráca, ktorá znamenala začiatok vývozu zbraní Grand Power pod označením STI GP6 a GP7 do USA a ďalších krajín sveta.

„Pán Skinner však neskôr predal spoločnosť zamestnancom a spolupráca skončila. V tom období sa spoločnosti otvoril trh v Rusku, pre ktorý som skonštruoval modely T9, T10 a T12 na streľbu nábojmi s gumovou strelou, tzv. less lethal,“ povedal Jaroslav Kuracina.

Až do embarga v roku 2014 spoločnosť Grand Power tieto zbrane dodávala do Ruskej federácie a na tom vyrástla takmer do dnešných rozmerov. „Po nástupe embarga spoločnosť krátku dobu žila len z malých zákaziek,“ konštatoval Jaroslav Kuracina.

Následne však Grand Power expandoval na trh USA. Najprv spolupracovala so spoločnosťou Eagle Imports, ktorá však odoberala len okolo sto kusov zbraní mesačne. V roku 2019 sa distribúcie v USA ujala spoločnosť Global Ordnance a to znamenalo pre spoločnosť ďalší rast. „Aktuálne je produkcia spoločnosti na úrovni tisícok zbraní mesačne, pričom takmer 90 % je určených pre trh v USA,“ uzavrel Jaroslav Kuracina.