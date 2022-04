Železiarne Podbrezová dosiahli vlani rekordné tržby, podnik sa opäť prehupol do ziskovosti

Železiarne Podbrezová, a. s. majú za sebou rok rekordných tržieb. Podľa informácií z verejne dostupných registrov totiž hutníckemu podniku v minulom roku tržby medziročne vzrástli o takmer 60 % a dosiahli 310,2 mil. eur. Hranicu 300 mil. eur sa pritom dovtedy fabrike pokoriť nepodarilo, v roku 2008 atakovala 292 mil. eur a o desať rokov neskôr zase 291 mil. eur.

Podnik sa taktiež v uplynulom roku opätovne prehupol do ziskovosti. Kým v roku 2020 vykázal stratu niečo cez 3 mil. eur, vlani to už bol zisk takmer 5,66 mil. eur. To je však stále vyše dvojnásobne menej ako v roku 2018 a asi šesťnásobne menej oproti rekordnému roku 2016.

Železiarne Podbrezová, a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr. Ročná výroba je 160 000 ton, čím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. Pod značkou ŽP Group sú združené výrobné závody v Slovenskej, Českej republike a Španielsku. Patria k najväčší horehronským zamestnávateľom.