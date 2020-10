Vranov nad Topľou vytvorí takmer 20 odberových miest, plánuje vyčleniť aj drive-in oblasť

Mesto Vranov nad Topľou počíta pri celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 s vytvorením 17 odberových miest na svojom území. Kopírovať majú volebné okrsky. Otestovať by v nich mali takmer 20-tisíc obyvateľov vo veku od 10 do 64 rokov, ktorých mesto vedie vo svojej evidencii.

Ako informoval primátor mesta Ján Ragan, radnica sa snaží zabezpečiť aj jedno špeciálne odberové miesto v priestoroch priemyselného parku, ktoré by fungovalo na princípe drive-in.

Priestor s dostatkom vzduchu

„Ak sa nám toto podarí, bude to veľká vec, pretože tam budú môcť ľudia prichádzať autami. Bude to priestor, kde bude dostatok vzduchu, bude to na otvorenom priestore a ľudia budú mať aj určité pohodlie, pretože budú čakať na výsledky v autách. A odľahčí to ostatné odberné miesta,“ zdôraznil Ragan.

Okrem prípravy odberných miest samospráva zháňa aj dobrovoľníkov na zabezpečenie testovania.

„Víkendové testovanie bude náročná úloha aj pre naše mesto. Je s tým množstvo starostí a veľa vecí, ktoré nie sú úplne jasné. Po skrátení testovania na dva dni čakáme na ďalšie usmernenie, podľa ktorých budeme aktualizovať pokyny pre občanov,“ dodal primátor s tým, že informácie nájde verejnosť na webovej stránke aj sociálnych sieťach mesta.

Dezinfikujú aj smetné nádoby

Ako ďalej uviedol, mesto už od jari dôkladne dezinfikuje verejné priestory, autobusové zastávky, mestský mobiliár. Na tento účel vynaložilo doteraz 24-tisíc eur, v ktorých sú zarátané aj náklady na zakúpenie aerosolového prístroja, rúšok pre obyvateľov, ale aj dezinfekcie a roztokov.

Radnica sa v týchto dňoch sústredí aj na vykonávanie dezinfekcie na verejných stojiskách, kde sú umiestnené nádoby na separovaný odpad. Firma nakladajúca s odpadom dezinfikuje po dohode s mestom smetné nádoby a radnica priestory stojísk, ktorých je celkovo 110.

Podľa primátora komplexná dezinfekcia trvá približne dva dni. „Ide v súčasnosti o exponované miesta. Niekto môže spochybňovať účinnosť tejto dezinfekcie a výdavky, ale myslíme si, že každá prevencia má svoj význam. Hoci predídeme možno len niekoľkým desiatkam prípadov, má to zmysel. Aj v tom, aby občania vnímali, že treba s COVID-19 bojovať a nič podceňovať,“ dodal Ragan.