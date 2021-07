Bývalé kasárne v Poprade sa premenia na novú obytnú štvrť, s výstavbou by sa mohlo začať na jar

S výstavbou v areáli bývalých kasární v Poprade by sa mohlo začať na jar budúceho roka. V lokalite má vzniknúť nová obytná štvrť za približne 40 miliónov eur, developer tam plánuje v rámci prvej etapy postaviť 27 rodinných domov a dva bytové domy so 42 bytmi.

Ako agentúru SITA ďalej informoval spoluinvestor projektu Slavomír Gmitter, sanácia areálu už bola ukončená. Aktuálne je projekt vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie, takzvanej EIA. Plánované ukončenie výstavby prvej etapy je koniec roka 2023. Realizáciou stavby by podľa zámeru malo vzniknúť 75 nových pracovných miest.

Kompletná občianska vybavenosť

Nová štvrť s názvom Nové nábrežie s kompletnou občianskou vybavenosťou vznikne na území s celkovou výmerou 64 561 metrov štvorcových.

Nachádza sa v západnej časti mesta v blízkosti rieky Poprad. Celkovo by tam malo byť v niekoľkých etapách do roku 2028 postavených okrem spomínaných rodinných domov aj šesť nových polyfunkčných bytových objektov a štyri bytové domy, pribudnúť má takýmto spôsobom dokopy 430 bytov. V záverečnej etape sa počíta s dominantnou výškovou budovou.

Areál, v ktorom kedysi sídlil desiaty protilietadlový pluk, už má za sebou sanáciu. „Všetky budovy sú už zbúrané, realizoval sa aj výrub staršej zelene. Je to voľné územie a pripravené na výstavbu,“ zhodnotil investor. Ako vyplýva z dokumentov zverejnených na portáli ministerstva životného prostredia, developer dostal povolenie na výrub 324 stromov a 594 metrov štvorcových kríkových porastov v celkovej spoločenskej hodnote viac ako 340-tisíc eur.

Nevyužívaný priestor

Po jeho zrealizovaní ostalo na území niekoľko ihličnatých stromov. Mesto Poprad zároveň v povolení na výrub nariadilo investorovi vykonať náhradnú výsadbu 320 odrastkov drevín a dvesto kusov krov na dotknutých parcelách, a to do 30. apríla 2025.

„Realizuje sa proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Predpokladám, že niekedy v auguste by to mohlo byť uzatvorené. Následne by sme chceli začať riešiť projekt na územné rozhodnutie a potom, začiatkom roka 2022, verím, že bude projekt aj na stavebné povolenie, aby sme mohli niekedy v marci či v úvode jari začať s realizáciou prác,“ naznačil predbežný harmonogram Gmitter.

Areál bývalých kasární patrí spoločnosti PG-GMT, s. r.o. V roku 2019 ho získala od mesta vo verejnej obchodnej súťaži za jeden milión eur. Rozsiahly areál bol niekoľko rokov nevyužívaný.