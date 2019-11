Firma Borisa Kollára chce na vrcholovej stanici lanovky na Novej holi postaviť reštauráciu

Na vrcholovej stanici sedačkovej lanovky na Novej holi nad obcou Donovaly má vyrásť reštaurácia s otvorenou terasou. Podľa zámeru, ktorý predložila spoločnosť Goimpex Bratislava a.s. patriaca Borisovi Kollárovi na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), má ísť o účelový objekt vyššej vybavenosti s celoročnou prevádzkou pre rýchle občerstvenie. Investor predpokladá náklady približne 700-tisíc eur. Hlavným cieľom je vytvorenie sociálno-hygienického zázemia pre návštevníkov a lyžiarov vo vrcholovej časti rekreačného areálu.

Dva varianty stavebného riešenia

Predkladateľ v máji predložil dva varianty stavebného riešenia reštaurácie. Jednopodlažný objekt nadväzuje na vrcholovú stanicu sedačkovej lanovky, pričom pozdĺž neho je navrhnutá otvorená terasa s prístupom zo stanice a voľným nástupom na zjazdovku.

V reštaurácii by mali pracovať šiesti zamestnanci. Okrem vlastného objektu reštaurácie projekt rieši aj zásobovanie vodou, kanalizáciu a čističku odpadových vôd tejto časti rekreačného areálu. Predpokladaná výstavba by mala prebiehať od mája do októbra budúceho roka.

Na vrchole nie sú sociálne zariadenia

Vybudovanie reštaurácie a sociálnych zariadení na koncovej stanici je v územnom pláne obce. „V roku 2006 sa schválil doplnok, takže už 13 rokov je to v územnom pláne,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Donovaly Miroslav Daňo s tým, že na vrchole nie sú sociálne zariadenia, ktoré by mali byť samozrejmosťou.

Boris Kollár je podľa obchodného registra jediným akcionárom Goimpexu Bratislava.