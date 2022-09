Návrh novely zákona o EIA výrazne obmedzí práva ľudí ovplyvniť výstavbu, tvrdí VIA IURIS

Návrh novely zákona o EIA výrazne obmedzí práva aktívnych ľudí ovplyvniť výstavbu vo svojom okolí a obmedzí aj možnosti odborných orgánov chrániť verejné záujmy. Tvrdí to občianske združenie VIA IURIS.

O legislatíve budú poslanci hlasovať na najbližšej schôdzi, VIA IURIS ich vyzýva, aby zmeny odmietli. Predkladatelia Anna Zemanová, Juraj Šeliga, Peter Kremský a Ľuboš Krajčír pritom tvrdia, že ich cieľom je zabrániť šikanovaniu investorov špekulantmi.

Hanebný návrh

„Návrh novely zákona o EIA je hanebný nielen preto, lebo obmedzuje práva verejnosti a neprimeraným spôsobom zvýhodňuje investorov. On navyše vôbec nevyrieši problém so subjektmi, ktoré zneužívajú právo, lebo tí si svoje dohody budú uzatvárať aj naďalej v povoľovacích konaniach, ktoré nasledujú po EIA procese,” upozorňuje advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Eva Kováčechová.

Občianske združenie vidí najväčšie problémy v tom, že návrhy obmedzujú právo verejnosti a neprimerane zvýhodňujú investorov a obmedzujú možnosti odborných štátnych orgánov vyjadrovať sa počas procesu EIA.

Taktiež podľa neho v skutočnosti neriešia problém so špekulantmi, ale postihujú verejnosť a sú v rozpore so Smernicou EÚ o EIA aj v rozpore s Aarhuským dohovorom. Zároveň upozorňuje, že šikanózny výkon práva už dnes rieši Správny súdny poriadok.

Zneužíva práva verejnosti

„Je všeobecne známe, že na Slovensku pôsobí minimálne jeden subjekt, ktorý zneužíva práva verejnosti zapájať sa do EIA a iných povoľovacích konaní a uplatňuje ich šikanóznym spôsobom,“ konštatuje VIA IURIS.

To však podľa nej neznamená, že kvôli jednému človeku, ktorý takéto postupy používa, je potrebné upraviť zákony tak, aby obmedzili práva celej verejnosti. Postup navrhovaný poslancami označila za neprijateľný a v rozpore s platným právom.