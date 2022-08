Pre svojvoľné osadenie klimatizácie si môžete pošramotiť dobré vzťahy so susedmi, ako sa vyhnúť zbytočným opletačkám?

Na celom Slovensku čelíme vysokým letným horúčavám, najhoršie tieto teploty zvládajú ľudia žijúci v bytoch bez klimatizácie.

Ako ďalej upozorňuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov, kúpa klimatizácie je jednoduchý proces, avšak nie pre obyvateľov bytových domov.

Hrozí poškodenie fasády

Nakoľko je klimatizácia umiestnená na fasáde domu, zasahuje do spoločných priestorov a s tým vznikajú možné problémy, ako poškodenie celistvosti zateplenia, čo môže spôsobiť zatekanie, znehodnotenie zateplenia, ale aj tvorbu plesní.

Počas horúcich dní odvod kondenzačného výtoku môže dosiahnúť až 40 litrov za deň, čo môže spôsobiť kvapkanie vody susedom na balkóny. Zvuk klimatizácie môže pokojné susedské vzťahy razom pokaziť. Majitelia si myslia, že rozhodnutie o kúpe klimatizácie spočíva len na nich, no nie je to tak.

Spoločné časti domu

„O vlastníctve bytov a nebytových priestorov je jasne definované, čo sa považuje za spoločné časti domu a fasáda do nich patrí. Fasáda je spoločnou časťou bytového domu tak, ako aj lodžie, balkóny a terasy s právom výlučného užívania. No, čo je dôležitejšie, je skutočnosť, že podľa zákona, nie je možné do nich zasahovať na základe individuálneho rozhodnutia vlastníka, keďže ide o zásah do spoločného majetku ostatných spoluvlastníkov. Na takýto zásah teda potrebuje súhlas aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v kvóre nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov,“ uvádza združenie.