Rokovanie o nových stavebných zákonoch bude pokračovať na aprílovej schôdzi, prinesú viacero zmien

O nových zákonoch o územnom plánovaní a výstavbe bude parlament v druhom čítaní rokovať až na aprílovej schôdzi. Poslanci vládnej koalície totiž na návrh podpredsedu parlamentu Gábora Grendela rozhodli o vypustení týchto bodov z programu aktuálnej schôdze a o ich presunutí do programu schôdze, ktorá sa začne 26. apríla tohto roka.

Nahradí sa stavebný zákon z roku 1976

Nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe majú nahradiť takmer polstoročný stavebný zákon ešte z roku 1976. Proces územného plánovania by sa mal výrazne zjednodušiť. Umožniť to majú samotné postupy, ale aj výrazná elektronizácia územného plánovania, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území, nových územnoplánovacích dokumentácií v jednotnej forme. Práve elektronizácia je základom zákona o územnom plánovaní.

Doterajšie stupne jednotlivých územnoplánovacích dokumentácií zostanú zachované, doplní sa nový typ dokumentácie – územný plán mikroregiónu. „Odstraňujeme územné konanie. To už v roku 1976 bolo navrhnuté len ako dočasný právny inštitút. Napriek tomu sa stalo ad hoc základným nástrojom rozvoja a povoľovania výstavby, čo ale viedlo k nevhodnému spôsobu riadenia územia a takmer nám vytlačilo samotné územné plánovanie,“ uviedol vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina).

Zmení sa právomoc pri povoľovaní stavieb

Zákon o výstavbe by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy a k znižovaniu administratívnej záťaže v tejto oblasti. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a digitalizáciou dát. Dodatočná legalizácia čiernych stavieb by už nemala byť možná a ak taká stavba vznikne, musia ju zbúrať. Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb.

Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť nový úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Právomoc doterajších stavebných úradov v mestách a obciach má prejsť na stavebné úrady, resp. pracoviská novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Ten bude mať osem regionálnych pracovísk. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostanú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.