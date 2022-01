Rozostavaný apartmánový hotel v Kremnici sa zmení na bytový dom, dôvodom je nedostatok financií

Existujúcu rozostavanú stavbu apartmánového hotela v Kremnici chce súkromný investor zmeniť na objekt bytového domu. Podľa zámeru, ktorý spoločnosť Silver Farm, s.r.o. z Uhrovca predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), sú predpokladané investičné náklady do areálu nazvaného Galandov Majer Kremnica vo výške 4,7 milióna eur. Objekt má byť rozdelený na dve časti so samostatnými vchodmi, pričom v nich má byť 103 bytových jednotiek.

„Pôvodné riešenie uvažovalo s využitím objektu na rekreačné účely s bazénovým centrom. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov však bola výstavba pozastavená. Nové riešenie uvažuje s využitím objektu na trvalé bývanie,“ uvádza v zámere investor s tým, že v meste sa takto čiastočne vyrieši problém s bývaním. Výstavba by sa mala začať v druhom štvrťroku tohto roku, pričom by mala byť ukončená do dvoch rokov.

Parkovanie pre obyvateľov domu má byť riešené vonkajšími parkoviskami z troch strán objektu a časť parkovacích plôch je navrhnutých aj v interiéri v suteréne. Spolu má byť k dispozícii 151 parkovacích miest, z ktorých bude v suteréne 36 miest.