V Bratislave pribudnú nájomné byty, primátor Vallo chce výstavbu financovať aj zo štátneho fondu

Bratislava plánuje vytvoriť nájomné byty zatiaľ v štyroch mestských častiach – v Rači, Petržalke, Dúbravke a Ružinove. Tvorba takýchto bytov má pomôcť vyriešiť problém s nedostatkom nájomných bytov v hlavnom meste.

Urbanistická štúdia ich umiestnenia na území Bratislavy, ktorú magistrát zverejnil na internetovej stránke hlavného mesta, má za cieľ zmapovať súčasný stav a overiť urbanistickú koncepciu vybraných lokalít. Verejnosť ju môže pripomienkovať do 31. januára 2020.

Vhodné lokality určí štúdia

Okrem zmapovania súčasného stavu a vybraných lokalít má urbanistická štúdia vyhodnotiť vhodnosť lokalít pre výstavbu bytov najmä vzhľadom na dostupnosť základnej a vyššej občianskej vybavenosti, dopravné pripojenie, dostupnosti verejnej osobnej dopravy, existenciu peších a cyklistických trás, verejného priestoru a technickej vybavenosti.

Štúdia má taktiež určiť nové podmienky funkčného a priestorového usporiadania lokalít, ktoré vyhovujú kritériám pre umiestňovania bývania vo viacpodlažnej, malopodlažnej a polyfunkčnej obytnej zástavbe.

Bratislava má najmenší počet nájomných bytov zo všetkých hlavných miest Visegrádskej štvorky (V4). Podľa európskej štatistiky chýba Bratislave 40-tisíc bytov. Plánujú tiež vytvoriť koncepciu s developermi aj finančnými skupinami, aby sa počet nájomných bytov v hlavnom meste zvýšil.

Nájomných bytov je len 1 percento

„Mesto bude stavať vlastné nájomné byty, môžeme sa stať developermi, máme na to ľudí aj know how,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že do roku 2022 chcú mať rozpracovaných 722 ďalších bytov. Mesto chce výstavbu financovať aj z dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z ktorej by hradili 70 percent nákladov.

Z vyše 204-tisíc bytov v hlavnom meste SR má približne jedno percento štatút nájomných bytov, v absolútnom počte je to asi 2 300 bytov. Tie sú v priamej správe mesta alebo v správe či vlastníctve mestských častí.

„Pre porovnanie, Brno má k dispozícii 29-tisíc nájomných bytov, čo je 15 percent z celkového počtu bytov v meste. Vo Viedni, ktorá buduje nájomné bývanie už od 30. rokov, tvoria nájomné byty až 60 percent bytového fondu,“ uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.