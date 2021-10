V bratislavskej Petržalke začali s výstavbou novej štvrte, domov tu nájde až 15-tisíc ľudí

Spoločnosť Lucron začala vo štvrtok 14. októbra výstavbu novej mestskej štvrte Nesto, ktorá má vzniknúť na konci bratislavskej Petržalky, v blízkosti štátnej hranice s Rakúskom.

„Na území s rozlohou približne 47 hektárov vznikne mestská časť, kde bude žiť približne 15-tisíc obyvateľov,“ uviedol investor s tým, že nová štvrť vytvorí priestor na bývanie a prácu, ale aj možnosti trávenia voľného času, športovanie a kultúrne vyžitie. Prví obyvatelia by sa podľa plánov developera mali do novej štvrte nasťahovať v roku 2024.

Výstavbu projektu Nesto zahájila prvá námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová spolu so starostom mestskej časti Bratislava-Petržalka Jánom Hrčkom, zástupcami investora a zhotoviteľa stavby. Územie, na ktorom vyrastie nová štvrť, má za sebou významnú históriu.

Miestom viedla Železná opona

Poukazujú na to viaceré zachované vojenské objekty bývalého obranného systému, zároveň tadiaľto viedla Železná opona.

„Pripomienkou na históriu oblasti budú aj naďalej dominanty územia, ako napríklad cintorín padlých v I. svetovej vojne, viaceré bunkre či protitanková priekopa, ktoré boli súčasťou československého opevnenia,“ poznamenal developer s tým, že všetky objekty plánuje zachovať a zveľadiť, aby sa stali súčasťou nového verejného priestoru, ktorý tu vznikne.

Pri príležitosti poklepania základného kameňa developer ohlásil aj medzinárodnú súťaž na komplexný urbanistický koncept pre územie Nesto Sever.

„Hlavným cieľom súťaže je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, ktorý zohľadní všetky funkcie územia – bývanie, prácu a obchodné priestory, no najmä kvalitný verejný priestor a potrebné služby, ako sú vzdelávanie či šport,“ poznamenal investor.

Vízia na päťdesiat rokov

Zadanie má poskytnúť víziu pre dané územie na nasledujúcich 40-50 rokov s dôrazom na kvalitu života a vytváranie udržateľných riešení. Developer do súťaže, ktorú vyhlásil v septembri tohto roka, oslovil 10 zahraničných, ale aj slovenských ateliérov so skúsenosťami a kompetenciou pre rozvoj územia tejto mierky.

Súťažné návrhy vyhodnotí nezávislá deväťčlenná odborná porota so zástupcami mesta Bratislava, ako aj expertmi zo zahraničia.

„Kým výsledkom prvej fázy súťaže má byť urbanistický koncept pre celé územie, druhá fáza má za cieľ rozpracovať víťazný koncept do detailu a poskytnúť masterplán pre samotnú výstavbu,“ vysvetlil investor.

V prvej fáze výstavby developer začína s budovaním rezidenčných budov v južnej časti projektu smerom ku Kopčianskej ulici, ktoré po dokončení ponúknu viac ako 160 bytov. Na ne potom nadviaže výstavba ďalšej časti projektu, ktorá ponúkne administratívne priestory, byty na prenájom, medicentrum, gastro a obchodné prevádzky, supermarket či škôlku.

Plánujú vybudovať aj dažďové záhrady

Súčasťou bude aj rozľahlé námestie mestského charakteru, ktoré prepojí všetky spomínané funkcie. „Dôležitým prvkom budú tiež opatrenia na zachytávanie vody v území, ako sú dažďové záhrady či využitie vodopriepustných materiálov,“ poznamenal investor. Projekt počíta aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie.

Už pred začatím výstavby developer na hranici územia vysadil takmer 600 stromov a 1600 kríkov, tento rok pokračoval vytváraním bylinkových záhradiek. V lete tohto roka dokončil sprievodné práce súvisiace s budovaním infraštruktúry v území, v rámci ktorých zveľadil Kopčiansku ulicu.

Okrem 850 metrov novej cesty na ulici pribudol takmer kilometer oddelenej cyklotrasy, ktorá územie plynulo prepája od rakúskeho Kittsee až do bratislavského centra.

Investor už dlhšie avizuje aj snahu vybudovať železničnú zastávku, ktorej zriadenie koordinuje so Železnicami SR. Po dobudovaní by tak zabezpečila spojenie so železničnou stanicou Petržalka, ako aj rakúskym pohraničím a Viedňou.